Los Ángeles, California.- Después de que confirmara su separación de la famosa y muy querida cantante catalana, Rosalía, se dice que el polémico cantante con origen puertorriqueño, Rauw Alejandro, actualmente se estaría dando una oportunidad en el amor con la conocida cantante y también actriz, Camila Cabello, con la cual recientemente fue captado en Los Ángeles, despertando una serie de rumores a su alrededor.

A pesar de que Rosalía y Rauw Alejandro confirmaron su separación el pasado martes 25 de julio, en los mejores términos, cada vez surge más información de la ahora expareja, sobre todo en alusión a la nueva vida amorosa del puertorriqueño, que no ha parado de estar en polémica, después de que la revista People anunciara que los cantantes rompieron su compromiso matrimonial, pues corrieron rumores sobre una infidelidad de Rauw, colocando en la mira a Valeria Duque.

Sin embargo, luego de que tanto el boricua, como la española e incluso la modelo colombiana negaran que Rauw Alejandro haya

terminado su noviazgo con Rosalía por infiel, el drama fue abordado en el podcast de El Gordo y la Flaca, desvelándose así que Camila sería el nuevo prospecto del cantante afirmando que: "Yo no creo que esté saliendo con la chica de Colombia, pero sí, me han dicho de muy buena fuente, extremadamente buena fuente, que ha estado saliendo con Camila Cabello".

Camila y Rauw en Los Ángeles. Internet

Ante este hecho, señalaron que: "En la ciudad de Los Ángeles, varias personas que están en la industria los han visto", contó Raúl de Molina, pero, no obstante, el conductor de televisión cubanoestadounidense recalcó que Rauw Alejandro comenzó a salir con Camila después de terminar con Rosalía, con quien duró dos años y medio de relación: "Empezaron a salir después de que se peleó con Rosalía… hace un par de semanas… y lo tengo de muy buena fuente, si no, no lo dijera al aire".

Finalmente, De Molina también aprovechó para desmentir que el intérprete de Todo de Ti tuviera algo que ver con Shakira, tras difundirse las imágenes en las que los artistas se ven conviviendo en un río junto a los hijos de la cantautora colombiana, declarando que: "Y no anduvo nunca con Shakira. Te lo digo ahora, no salió con Shakira, pero sí dicen que andaba con Camila Cabello, después de que se peleó con Rosalía. Me lo dijo una fuente buena en Los Ángeles y es americano".

Cabe mencionar que hasta el momento la famosa intérprete de Don't Go Yet hasta el momento no ha salido para pronunciarse con respecto a estos rumores que la vinculan sentimentalmente con el famoso puertorriqueño, pero se espera que pronto la misma actriz o alguno de sus amigos cercanos calmen la sed de información del público y hablen con respecto al tipo de relación que estarían viviendo actualmente.

Fuente: Tribuna del Yaqui