¡Devastada! Kimberly Flores comparte imágenes del funeral de su sobrina, la influencer Yuribi Gómez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La esposa del líder de La Trakalosa de Monterrey, Kimberly Flores se encuentra de luto, razón por la que viajó a Guatemala para despedir a su sobrina Yuribi Gómez, quien perdió la vida el pasado miércoles 26 de julio, motivo por el que la empresaria se encuentra sumamente devastada y desde sus redes sociales a desahogado un poco de su sentir, así que ha recibido un sinfín de condolencias de parte de sus millones de seguidores.

Desde hace algunas semanas, Kim había notificado que su familiar se encontraba internada y bajo cuidados intensivos, motivo por el que en más de una ocasión solicitó donadores de sangre, así como oraciones para que la joven de 23 años pudiera estabilizarse; sin embargo, su situación se complicó y los médicos no pudieron hacer nada más por ella, así que desde que se enteró de su muerte no ha parado de dedicarle desgarradores mensajes.

Instagram @kimfloresgz

La familia de Yuribi no se ha pronunciado alrededor de las causas de su muerte, pero trascendió que habría tenido complicaciones por una cirugía estética, aunque es importante destacar que este dato no es oficial ya que no han mostrado algún reporte médico que lo compruebe, por lo que se trata de meras especulaciones, pero se espera que más adelante se revelen algunos detalles.

Hace unas horas, la integrante de Rica Famosa Latina subió a sus historias algunas imágenes del funeral, donde entre flores le dieron el último adiós y liberaron algunas palomas: "Vuela alto mi niña te recordaré por siempre", escribió Kim demostrando una vez más la cercanía que tenía con Yuri, quien la consideraba como una segunda madre y ahora tendrá que lidiar con su ausencia.

Instagram @kimfloresgz

También, mostró una imagen en la que luce un vestido blanco y el rostro completamente lavado, así como los ojos hinchados en muestra de que había llorado, además de que ha destacado que desde aquel fatídico día no ha podido conciliar el sueño:"No le pidas a una persona en duelo que sea fuerte cuando no lo puede ser", fue una de las frases que compartió.

Instagram @kimfloresgz

Por su parte, Edwin Luna no ha podido estar presente en los actos fúnebres, dado que se encuentra en medio de una gira por México y Estados Unidos, pero ha mostrado su solidaridad con su esposa y familia, así que en uno de sus conciertos que ofreció en San Luis Potosí le dedicó a Yuribi la canción Préstame a mi padre, logrando conmover a los asistentes.

¿Quién fue Yuribi Gómez?

Yuribi Gisel Gómez Hernández, alcanzó popularidad en redes sociales gracias a su contenido enfocado principalmente en belleza, logrando acumular miles de seguidores, quienes le tenían un gran cariño por su carisma, dado que también compartía parte de su vida privada como viajes, reuniones familiares y presumía lo bien que la pasaba en compañía de su famosa tía.

Fuente: Tribuna