Ferka reacciona a las acusaciones de Emilio Osorio y asegura que jamás contactó a Wendy Guevara

Ciudad de México.- Hace unos días se encendieron las cosas en el interior de La Casa de los Famosos México, cuando Emilio Osorio acusó a Jorge Losa de haber intentado contactar con Wendy Guevara y Poncho De Nigris para formar un equipo y, que de esta manera, los tres tuvieran mayores oportunidades de ganar, cosa que molestó abiertamente al actor, quien exigió pruebas de lo que se le estaba acusando.

Si bien, dentro de la mansión, Jorge Losa tiene que discutir constantemente con sus compañeros, la realidad es que esto no se le compara al hecho de que, los expulsados, tienen que soportar las constantes criticas de la gente a través de las redes sociales, como es el caso de Sofía Rivera Torres y de María Fernando Quiroz, quienes no terminaron por simpatizarle a la gente y aún a la fecha continúan recibiendo ataques en sus cuentas de X.

Es debido a ello que Ferka decidió poner freno a cualquier duda sobre que habría intentado hacer equipo con la integrante de 'Las Perdidas', pero... ¿cómo lo hizo? Resulta ser que Quiroz compartió una captura de pantalla en la que se aprecia que si bien, ella es una de sus tantas miles de seguidoras en Instagram, la realidad es que no se han enviado ningún tipo de mensaje en la mencionada red social.

En la captura pantalla se puede apreciar que Ferka habría comenzado a seguir a Wendy desde este año, en el que ambas se convirtieron en participantes de La Casa de los Famosos México, pero no hay ningún mensaje en el que se haga alusión de una presunta alianza. Quiroz se defendió asegurando que nunca habría intentando acercarse a Guevara para tener un equipo, por lo que le pidió a la gente que no se dejara calentar la cabeza.

"Jamás me acerque a ella, jamás le pedí ayuda y menos le propuse hacer un team. No se dejen calentar la cabeza bebés. No crean todo lo que les hacen pensar."