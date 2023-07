Comparta este artículo

Madrid, España.- Hace aproximadamente 2 semanas el mundo parecía estar relativamente en orden, pero todo cambió cuando la querida pareja de famosos, Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron que decidieron terminar con su relación, a tan solo unos meses de su boda, lo cual impactó a todas las personas que admiraban su relación, la cual fue vista como el ideal a alcanzar en algún momento de la vida de las personas.

Ni bien salió la noticia del rompimiento entre ambos cantantes, comenzaron las especulaciones de que Rauw Alejandro mantenía una relación furtiva con otra mujer, siendo Valeria Duque la principal sospechosa y a la que más atacó la gente, pese a ello, la modelo lanzó un comunicado en el que desmintió cualquier tipo de nexo con el exprometido de la denominada motomami, aunque esto no terminó con las sospechas de una tercera en discordia.

Y es que, si bien, todo pudo haberse calmado con los días, la realidad es que las cosas empeoraron cuando Rauw lanzó un comunicado en el que declaró que, en realidad, ambos concluyeron su relación hacía meses, lo que no concordaba en la memoria del colectivo, puesto la pareja aún se hacía bromas, menciones en redes sociales y hasta se dedicaban canciones en sus conciertos hasta hace unas semanas, por lo que la gente se molestó aún más con Alejandro.

En determinado momento, las sospechas de que Camila Cabello era la amante fueron a dar directamente en Camila Cabello, ¿la razón? Resulta ser que la intérprete de Señorita y Work From Home fue captada en los mismos eventos que Alejandro, durante los últimos meses, por lo que no tardaron en hacerse tendencia y en generar debate entre la gente de redes sociales, quienes no tardaron en acusarla de tener un romance con el español.

Algunos de los eventos en donde estuvieron juntos fueron en Los Premios Juventud del 2023, donde ambos desfilaron (por separado) en la alfombra roja del evento). También fueron vistos acudiendo al partido de Inter de Miami, en Estados Unidos. Si bien, los famosos estaban en la misma zona, la realidad es que se les vio conviviendo con otros famosos como Sean 'Diddy' Combs y DJ Khaled, entre otros.

Aunque no fue sino hasta este sábado, 29 de julio, que le medio People lanzó la premisa de que, en realidad Camila Cabello y Rauw Alejandro no tendrían ningún tipo de relación, esto de acuerdo a una fuente, que contactó a la editorial para corregir a la prensa y aclarar que, aunque sí estaban en los mismos lugares, la realidad es que ni siquiera llegaron a convivir demasiado tiempo.

"Simplemente estuvieron en dos de los mismos eventos. Apenas pasaron tiempo juntos en los dos eventos."

