La visita de Marlon Colmenarez en 'LCDLFM' no habría sido por amor ni gratis; aseguran que cobró

Ciudad de México.- Wendy Guevara se ha convertido en una de las participantes más queridas de La Casa de los Famosos México, razón por la que la producción decidió consentirla con la visita de Marlon Colmenarez, de quien no ha parado de hablar maravillas, así que verlo después de semanas de encierro fue como una gran inyección anímica para la infuencer, aunque muchos crean que no es correspondida.

El joven ingresó dentro de una dinámica de congelados, donde ningún habitante podría moverse o sería nominado de manera automática, así que el cruzar la puerta de inmediato le pidió que guardara la calma y le entregó un ramo de rosas, a la vez que le dedicó algunas palabras entre las que le destacó que está haciendo un buen juego, que la quiere y extraña.

Tal como era de esperarse, la visita de Marlon dividió opiniones en redes sociales, pues mientras unos agradecieron que fuera a mostrarle su apoyo a la chica de 'Las Perdidas', otros lo tundieron ya que cuando se lo pidieron no había querido, pero ahora que iba a tener reflectores lo hizo, así que de interesado y colgado de la fama no lo bajaron.

Pero eso no es todo, pues recientemente se filtró que el exintegrante de Enamorándonos no habría ido de a gratis a ver su amiga, sino que cobró bien por su intervención, lo cual hace pensar a muchos que únicamente utiliza a Wendy por su dinero, así como por la proyección que tiene actualmente en la pantalla, razón por la que muchos no quedaron contentos.

¿Cuánto cobró Marlon por entrar a 'La Casa de los Famosos México'?

De acuerdo a la famosa página experta en farándula y filtraciones @LaPortadaAI1, Marlon habría cobrado por su corta participación en el reality show de Televisa la cantidad de 50 mil pesos, aunque hasta el momento de la publicación de esta nota el también striper no ha negado ni confirmado dicha información, pero lo que es rea es que ni la familia de Wendy está contenta con su relación.

Algo que también fue muy cuestionado es que invitaran a Marlon en lugar de la madre de la chica del 'Team Infierno', pues recientemente fue su cumpleaños y coinciden en que era la mejor opción, dado que es la persona que la ha apoyado en todo momento, pero ahora que termine el proyecto Wendy Guevara se dará cuenta de todo lo que hizo su amigo, así como de lo que se dijo acerca de él, aunque ha demostrado que su cariño es tal que lo ha defendido a capa y espada.

