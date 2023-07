Mayela Laguna hunde a dinastía Pinal en AUDIO; habla de muerte de Silvia Pinal y confirma drogadicción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre de Mayela Laguna fue involucrado en una situación de escándalo, pues después de que Luis Enrique Guzmán informó que tras someter a su hijo menor a una prueba de ADN, el niño resultó sin coincidencias genéticas, ahora se filtró un audio en el que aparece hablando pestes de la dinastía Pinal. Además de que en la misma grabación admite su adicción a cierto tipo de droga.

Como se recordará, en días pasados se filtró un video antiguo en donde se observa a Mayela bajo el supuesto influjo de drogas, y momentos después de que se viralizara, la excuñada de Alejandra Guzmán explicó que las imágenes se captaron hace mucho tiempo pues lleva un año alejada de las sustancias ilícitas. Sin embargo, en la reciente emisión del programa Ventaneando, se exhibieron algunos audios que dejarían ver que aparentemente Laguna intentó extorsionar a los integrantes de la dinastía Pinal.

En la grabación, la también fotógrafa manifiesta su deseo de vender un video sobre la importante familia de artistas para conseguir dinero y empezar una nueva vida al lado de Apolo, su hijo menor: "Estoy bien preocupada, quisiera largarme con mi hijo del DF, quisiera decirles: 'Voy a enseñar este video', nunca en mi vida he hecho eso, pero si no me dan tal cantidad de dinero enseño este video ahorita. Irme, empezar una nueva vida porque ya estuvo", se escucha decir supuestamente a Mayela.

Crédito: Internet

En este sentido, la mujer del audio refiere que sus intenciones son quedarse con el negocio que hace algún tiempo inauguró en la CDMX y el lugar donde vive: "No me quiero casar, tengo derechos. O sea, si yo me caso con él por bienes separados, es lo mismo que estar ahorita como estamos. Derecho ya tengo. Mira a mí con que me deje la pizzería que es su local, pero el dinero yo lo he conseguido y trabajado, es mi pizzería, no la de él. Con que me deje eso y este departamento, ya me doy por bien servida", puntualizó.

Por otra parte, se escucha que presuntamente Mayela habla de lo que ella considera que sucedería cuando pierda la vida doña Silvia Pinal: "Sinceramente me da tanta huev... cuando se muera su mamá (de Luis Enrique) y todo lo que va a conllevar eso y todo lo que van a decir, me da tanta hueva", declaró de acuerdo a información retomada por Agencia México. En esa misma parte del audio, la mujer manifiesta que ella le guarda mucho rencor a Luis Enrique porque él no la acompañó cuando sus dos padres murieron.

Finalmente, Mayela también acabó revelando su adicción a las drogas: "Ahorita me compré mi bolsita de coca, para estar bien prendida, porque si no estoy de malas y me da mucha hueva lo que va a pasar con ese desmadre", dice la mujer. Por ahora, la exesposa de Luis Enrique Guzmán no ha brindado ninguna declaración respecto a estos nuevos audios. Por su parte, en el programa de espectáculos de TV Azteca tampoco se reveló la fecha en que fueron grabados.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando