Ciudad de México.- Cada semana se celebra una fiesta en el interior de La Casa de los Famosos México, pero debido a que todos los integrantes suelen alcoholizarse, siempre suele ocurrir alguna polémica, ya sea porque Poncho ofendió a Paul Stanley o por que Wendy Guevara tuvo pleito con alguno de los integrantes; sin embargo, lo que ocurrió en esta semana puede resultar un tanto controversial, incluso para los estándares del show.

Como algunos sabrán, este sábado, 29 de julio, todos amanecieron con la sorpresa de un presunto abuso que el peruano, Nicola Porcella habría sufrido en el interior del controversial show, en el que varios integrantes de la mansión (en estado de ebriedad) lo empujaron hacia la cama y luego forcejearon contra él para quitarle su pantalón, algo que en definitiva fue tomado muy a mal por la audiencia del programa.

Y es que, si bien en el clip se puede apreciar que Wendy es quien lanza al famoso a la cama y le baja el pantalón, muchos televidentes se fueron en contra de Sergio Mayer, quien también se encontraba en la escena forcejeando con Porcella. Cabe señalar que, en todo momento, los habitantes de la casa se encontraban riendo, esto incluye a Nicola, aunque éste no paraba de gritar que "¡Ya!", lo que fue atribuido por sus fans como que se estaba negando a que lo desprendieran de esta prenda.

El hashtag #FueraSergio volvió a aparecer con fuerza en redes sociales como es el caso de Twitter, por lo que Niurka Marcos, quien es una gran amiga de Mayer salió en su defensa a través de un video que compartió por medio de su cuenta de Instagram, en el que arremetió en contra de los detractores del exGaribaldi, acción que realizó su más puro estilo, en el que los insultos y las palabras altisonantes no pararon de sonar.

"Subí este video para ponerle un estate quieto a todos los pend... que están tratando de hacer una campaña de desprestigio en contra de Sergio. Es evidente en el video, evindentísimo en el video que la que le baja el pantalón a Nicola es Wendy y ya después se suman todos los demás a joder y a pintarle y hacerle cosquillas, que él, en ningún momento se quejó. Están haciendo exactamente lo mismo que hicieron con Emilio cuando tiró las botellas para arriba. Empezaron a decir 'hay que cancelarle el líder y la salvación, porque le faltó el respeto a la marca'."

Por otro lado, la actriz de melodramas como La mujer de Judas, Emperatriz, Fuego en la sangre, La fea más bella, Velo de Novia, Salomé y Tres mujeres no dejó de utilizar insultos en contra de la audiencia de La Casa de los Famosos México, a quienes llamó "pend...", de "cerebro" pequeño por "crear cualquier polémica" de algo que simplemente sería un juego de gente borracha. También destacó que, no importan lo que digan, la gente de producción no hará nada al respecto.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Niurka genera polémica con respecto a algo ocurrido dentro de La Casa de los Famosos México, un ejemplo de ello ocurrió cuando su hijo salió nominado o cuando José Manuel Figueroa insinuó que Emilio Osorio no era hijo de Juan Osorio, sino de Bobby Larios, lo que provocó la ira de la cubana quien reveló temas íntimos del hijo de Johan Sebastian.

Fuentes: Tribuna