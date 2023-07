¿Reconciliación? Alejandra Guzmán sorprende al publicar tierna fotografía con su hija Frida Sofía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de años de distanciamiento y una fuerte guerra de declaraciones, Alejandra Guzmán sorprendió a sus millones de seguidores de Instagram al publicar una enternecedora fotografía en la que se le puede ver observando una cajita con fotografías de su embarazo y su hija Frida Sofía, ¿habrá reconciliación?

Tras todos los dimes y diretes, la cantante se ha mantenido firme al decir que está dispuesta a reconciliarse con su primogénita, quien por el contrario no quiere saber nada más de su familia excepto su abuela Silvia Pinal, así que el reencuentro está cada vez más lejos de ocurrir, pero todo parece indicar que la intérprete de Llama por favor no pierde la esperanza.

Y es que, en redes sociales, Alejandra compartió que está por estrenar su nueva canción, misma que hablará de aquel milagro que ella espera, luego de tanto dolor, por lo que se ha dicho que estaría dedicada a su hija, aunque no lo ha mencionado de manera abierta e incluso ha recibido críticas por supuestamente volver a poner sobre la mesa a Frida Sofía.

"Este 3 de agosto nace una canción muy especial para mí. Porque es la primera vez que hablo de un tema que sale de un lugar que tenía muy guardado y creo que es bueno poder transformar ese dolor en una canción, es algo bello. En una señal, una que mando con todo el amor de mi corazón", escribió en su publicación.

A pesar de que 'La Guzmán' no ha dedicado su tema de manera pública, a través de una entrevista para el programa La Mesa Caliente adelantó que se trata de una balada muy bonita que demostraría su gran amor de madre, así que se tienen grandes expectativas acerca de su producción, así como incógnita de la reacción de Frida, quien no ha parado de reiterar que no quiere ser relacionada con los Guzmán-Pinal.

¿Por qué se pelearon Alejandra Guzmán y Frida Sofía?

La historia es larga y se remonta a 2019 cuando Frida acusó la cantante de haberse metido con su entonces novio Christian Estrada, lo cual la Guzmán negó rotundamente y la acusó de haberla agredido físicamente en varias ocasiones, por lo que indicó que posiblemente necesitaba recibir atención especializada.

Después, Frida Sofía reveló que había sido abusada sexualmente por Enrique Guzmán y acusó a su madre de consumir sustancias prohibidas frente a ella mientras era apenas una niña, además de echarle en cara todo su abandono, así que emprendió acciones legales en su contra, mismas que dejó estancadas, pero ha dejado en claro que no quiere saber más de su familia, así que actualmente se encuentra radicando en Miami y con el único que tiene contacto es con su padre.

