Tensión en Televisa: Destruyen a Sergio Mayer y 'Team Infierno' por 'abuso' a Nicola en 'LCDLF'

Ciudad de México.- De nueva cuenta la producción de La Casa de los Famosos México está metida en otro escándalo en plena recta final del reality, pues ya solo faltan dos semanas para conocer al gran ganador de esta primera temporada. Desafortunadamente quienes se encuentran en medio de la controversia son Sergio Mayer y otros integrantes del 'Team Infierno' pues los están señalando de poner en una situación vulnerable a Nicola Porcella.

Resulta que durante la madrugada de este sábado 29 de julio se suscitó un evento desagradable, y muy reprobado por el público de Televisa, ya que el exintegrante de Garibaldi ayudado por Wendy Guevara, le quitó la ropa al modelo e influencer originario de Perú, mientras él pedía que pararan. Muchos usuarios están diciendo a través de las redes sociales que esto fue un abuso y por ello están pidiendo a la productora Rosa María Noguerón aplicar una sanción justa para los culpables.

Todo ocurrió cuando estaban dentro del cuarto Infierno, en las imágenes que ya se han vuelto viral a través de las redes sociales, se puede apreciar el momento en que la originaria de León, Guanajuato, y el denominado 'Tata' arrastran a Nicola desde su cama hasta el piso para poderlo despojar de su ropa interior, posteriormente ella comienza a darle golpes en los glúteos a Porcella, mientras que Sergio toma un enorme tarro de crema.

Aseguran que Nicola sufrió abuso dentro de LCDLF México

Acto seguido, el exgalán de las telenovelas vacío el producto en la retaguardia del peruano, quien no paraba de decir que ya pararan con la broma: "No, no, no... ya, ya, ya no juego", expresó Nicola al momento de este delicado suceso. Poncho de Nigris se acercó también pero retrocedió casi de inmediato, mientras que 'La Barby' Juárez llegó y dio un 'chanclazo' a Nicola en los glúteos. Asimismo, Emilio Marcos entró a la habitación y no entendía que pasaba.

El único participante que no estuvo presente al momento del supuesto ataque en contra del exconcursante de Guerreros 2020 fue Jorge Losa. Posteriormente Poncho comentó: "No mam..., Sergio, ¿por qué hiciste eso? ¿la crema esa qué era?", dijo el regiomontano mientras que Mayer continuó con las delicadas bromas y mencionó: "Fue Wendy que se vino cuando lo vio". Después de ello, Nicola se cubrió y salió del cuarto para poder limpiarse.

Sin embargo, al regresar a la habitación fue recibido por Sergio Mayer, quien mientras sostenía un cepillo de dientes relató lo siguiente: "Te salvaste porque esto iba directo a ti". Esta situación dejó las opiniones divididas en las redes sociales, ya que algunos fans aseguran que se trató de "una broma entre cuates" y mencionaron que Nicola se suele llevar así con sus compañeros, pero otros relataron que sí hubo un abuso hacia el peruano.

