Tras hundir a Nicola Porcella en plena gala de 'LCDLFM', Apio Quijano lanza nuevo e inesperado mensaje

Ciudad de México.- Hace unos días, el Kabah, Apio Quijano, dio de qué hablar en plena gala de La Casa de los Famosos México, cuando habló demás sobre la orientación sexual de Nicola Porcella, este hecho desató la furia de sus seguidores en redes sociales, quienes no tuvieron reparo en hacerle saber al hermano de Federica que su comportamiento había sido inapropiado y que no tenía el derecho de hablar sobre un tema que no le corresponde.

Todo ocurrió después de unos días de que Apio fue expulsado de la mansión, momento en que acudió a la gala de esta semana del mencionado reality show como panelista invitado; fue entonces que lo cuestionaron sobre la supuesta relación amorosa entre Nicola y Wendy Guevara, misma que ha causado gran revuelo entre los fans, a lo que el famoso respondió que es algo que desconocía, aunque siempre había querido saberlo.

En palabras de Apio, desde que comenzó la transmisión del reality show, él tenía la curiosidad de saber cuáles eran las preferencias sexuales de Porcella e incluso relató que, en alguna ocasión dentro del juego, le preguntaron al peruano sobre cómo le gustaría que lo llamarán si 'Vicky' o cómo, puesto nadie dentro del programa de telerrealidad comprendía cuáles eran las preferencias exactas del famoso.

Como se mencionó anteriormente, esto desató la molestia de las personas, puesto desde su perspectiva, Apio habría actuado mal, así que las criticas no pararon de llegarle desde que habló abiertamente sobre la curiosidad que sentía con respecto a los intereses de su compañero. Es gracias a ello que el integrante de Kabah decidió tomar cartas en el asunto e hizo algo que sorprendió a sus miles de seguidores.

Resulta ser que, durante la noche del pasado viernes, 29 de julio, Apio no se lo pensó demasiado y ofreció unas disculpas sobre la forma en la que se expresó de la sexualidad de Nicola, también reconoció que esto se trataba de un tema privado que le corresponde a cada persona. El cantante también aclaró que, en más de una ocasión, tanto él como Wendy acosaron a Porcella con el tema y también destacó que, posiblemente, no tuvieron la sensibilidad para comprender que esto podría afectarle al peruano.

"Chicos ofrezco una disculpa por mi comentario acerca de Nicola, es muy cierto el respeto a la sexualidad de cada ser humano. Hubo momentos con Wendy que me molestaban y yo a ellos, pero es real que pudo afectarle y no tuve la sensibilidad que eso pudo afectarle y no tuve la sensibilidad para verlo. Perdónenme, no vuelve a pasar."

Tras las mencionadas declaraciones, la ola de enojo hacia Apio Quijano se transformó en miles de mensajes llenos de aceptación hacia el cantante de La Calle de las Sirenas, incluso hubo quienes reconocieron la madurez del intérprete por retractarse de lo dicho y reconocer que se encontraba en un error, lo cual aplaudieron. Por otro lado, hubo quienes le dijeron al hermano de Federica que no tenía por qué estar pidiendo disculpas por algo que ya pasó.

Fuentes: Tribuna