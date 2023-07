Tras ser víctima de escandalosa 'broma' , agencia de Nicola Porcella emprenderá acciones legales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Vaya polémica que generó la última fiesta temática de La Casa de los Famosos México, donde nuevamente corrió el alcohol entre los concursantes, pero ese no fue el problema sino los actos que cometieron algunos contra Nicola Porcella, lo cual tiene indignados a sus fanáticos y recientemente se destapó que su agencia emprenderá acciones legales por lo ocurrido.

Después de bailar y realizar algunas dinámicas, las celebridades optaron por ir a descansar a sus habitaciones, pero no sin antes ejecutarle una broma pesada al peruano, lo cual ahora podría traerles graves consecuencias, pues mientras él se encontraba preparándose en su cama para dormir fue sorprendido por Wendy Guevara, quien intentó hasta lograr bajarle el short, exponiendo sus partes íntimas.

Pero eso no fue todo, pues a la acción se sumó Sergio Mayer, quien lo jaló del pie para que quedará en el suelo, donde lo nalguearon, le untaron crema que Poncho de Nigris les facilito en el trasero y el exdiputado tomó un cepillo que intentó introducirle, todo mientras Nicola les pedía que pararan, acto que ha sido sumamente criticado ya que actuaron en contra de su voluntad.

Las redes sociales se volcaron recalcando la frase: "No es no", además de que saturaron de cuestionamientos a la agencia que representa a Porcella, exigiendo que tomaran cartas en el asunto, dado que se trató de un abuso y tras la insistencia se pronunciaron al respecto, informando que sus representantes legales están manejando el caso, por lo que todo apunta a que podría darse un gran conflicto.

Fue tal la indignación que incluso algunos abogados contactaron a sus representantes para apoyarlos, pero se limitaron a agradecer la preocupación, asegurando que ya iniciaron con los trabajos, aunque no dieron más detalles, pero se espera que Nicola haga lo mismo que Dania Méndez en Big Brother Brasil, donde dijo no haberse sentido incomodada por sus compañeros y al final no procedió nada.

Por su parte, Televisa ha guardado silencio y no han comentado nada al respecto, pero destacan que es un acto de normalización acerca del acoso sexual, pues si bien, a lo largo de la temporada se han hecho bromas como lanzarse agua o abrirse la puerta de los baños, la mayoría coincide en que esta vez rebasaron los límites y exigen que mínimo reciban un castigo los que formaron parte de esta broma de mal gusto, pues incluso amigos de Nico ya han mostrado su descontento.

