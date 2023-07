VIDEO: ¿Fue real o fingido? Nicola Porcella señala a Emilio Osorio de 'nepo baby' en 'LCDLFM'

Ciudad de México.- A un día de llevarse a cabo una nueva gala de eliminación dentro del reality show de Televisa, La Casa de los Famosos México, los ánimos parecen estar más acalorados que nunca, especialmente durante la noche del pasado viernes 28 de julio cuando se llevó a cabo la ya tradicional fiesta para reforzar la convivencia entre los participantes de este concurso; no obstante, de nueva cuenta una pelea ha atraído los reflectores pues dos miembros del 'Team Infierno' fueron los que se dijeron de todo.

Los famosos que aun quedan en el corcuso cuyo premio será de cuatro millones de pesos, tuvieron una fiesta con temática de cavernícolas, por lo que el patio fue adecuado con artículos que simularon una selva y claro, todos usaron prendas ad hoc con la ocasión. Mientras se llevaban a cabo dinámicas y claro, bebían y bailaban al ritmo de la música, hubo un momento de la noche en la que Emilio Osorio y Nicola Porcella no se guardaron nada y comenzaron a discutir.

Captura de patalla

Hace unos días, la mamá del exfutbolista de origen peruano fue la invitada a esta casa para sorprender a su vástago. Al convivir con los demás concursantes, llamó la atención que la mamá de Nicola le entregó una carta de parte de su hijo donde se hizo mención de tener un miembro algo pequeño. Pese a que todo quedó en una anécdota graciosa, Emilio Osorio usó eso para amedrentar al ojiazul pues éste además le había dejado claro que la única razón por la cual era parte del reality era porque sus papás eran miembros de la farándula.

Emilio Osorio se sabe, es hijo del productor de Televisa, Juan Osorio y la actriz y bailarina Niurka Marcos; esta última es conocida como 'La mujer escándalo' y, valiéndose de ello, no deja pasar la oportunidad de usar sus redes sociales para arremeter en contra de los que atacan a su hijo mientras este se mantiene en el concurso. Ambos famosos basta mencionar, estaban sentados disfrutando de la fiesta cundo de pronto, Emilio le dijo a Nicola: "Tú eres feo, tienes ped... en Perú, te va muy mal y vienes acá. Quien la cag.. dos veces la vuelve a cag...". Ahí comenzó el encuentro.

Captura de pantalla

Al defenderse, Emilio mencionó que él también se valía del apoyo de su mamá pues acababa de estar de visita en la casa para defenderlo. No obstante, el exfutobilosta insiste en que a diferencia de él, su carrera le había costado y no se había valido por el hecho detener padres famosos. Esta práctica ha llevado a que muchos miembros de la farándula sean calificados como "nepo baby" pues solo les basta el apellido de sus padres para abrirse camino en la industria.

Yo me hice solo, a mí no me dio trabajo mi papá. Yo me hice solo, solito", remarcaba Nicola.