¡Adiós campeón! Jorge 'Travieso' Arce fue eliminado de 'MasterChef Celebrity' por una mala fritura

Comparta este artículo

Ciudad de México.- MasterChef Celebrity vivió su octava gala, la cual estuvo llena de sentimientos ya que arrancó con un emotivo homenaje a Talina Fernández, quien lamentablemente falleció el pasado 28 de junio por complicaciones médicas a los 78 años, siendo este su último proyecto televisivo y gracias a su carisma se convirtió en una de las favoritas, así que presentaron una recopilación de sus mejores momentos dentro de la cocina.

Posteriormente fue momento de que los concursantes que se mantienen en pie se colgaran el delantal para iniciar con el primer reto que consistió en abrir una caja misteriosa, la cual contenía elementos que representaban los pecados capitales y su platillo tenía que reflejar lo que les tocó; sin embargo, hubo muchas complicaciones e incluso el Chef Herrera salió un tanto desilusionado.

Twitter @MasterChefMx

El exfutbolista Paco Palencia fue el que tuvo el plato más destacado con una crema de ostiones con la que representó la envidia, mientras que Ana Patricia Rojo también destacó con unos hot cakes, nuggets y tocino en representación a la gula, Mónica Dionne llamó la atención con una crema como la pereza, así que gracias a su sazón lograron salvarse y subir al balcón.

Reto de salvación

Para evitar caer en zona de peligro, los concursantes tuvieron una segunda oportunidad para conquistar el paladar de los jueces y para ello recibieron una clase magistral de parte de la Chef Natalia Delgado, quien es experta en cocina saludable, siendo el reto preparar un platillo completamente con ingredientes de origen vegetal, aunque algunos no pudieron evitar la frustración y Fabiola Campomanes arremetió contra Eduardo Capetillo por haber tomado ingredientes de más, mientras que Cibernético fue el gran ganador.

Twitter @MasterChefMx

Todos los que no lograron superar los retos se colgaron el mandil negro para la eliminación y el último reto fue preparar frituras perfectas, empanizado o técnica de tempura, pero Jorge 'Travieso' Arce ya estaba muy nervioso y tuvo varios incidentes, tiró un sartén con agua caliente, además de que se cortó y finalmente no logró cumplir con el objetivo ya que su empanizado no quedó crujiente dado que su aceite no estaba a la temperatura correcta.

Después de una intensa deliberación se anunció que el campeón de box tenía que ser eliminado, aunque se fue contento por la oportunidad de haber explorado esta faceta y de los aprendizajes que tuvo, pues nunca se imaginó dejar los guantes por las ollas y sartenes, aunque ahora los chefs advirtieron que serán más exigentes dado que la competencia se encuentra justo a la mitad, por lo que las mediocridades ya no serán toleradas.

Fuente: Tribuna