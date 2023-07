Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Sara Corrales fue cuestionada por los presuntos coqueteos que tuvo Gabriel Soto con ella mientras trabajaban juntos en el melodrama Mi camino es amarte y aprovechó las cámaras para enviar un contundente mensaje a la prometida del actor, Irina Baeva. Como se recordará, el pasado 2022 se especuló mucho que el actor terminó su noviazgo con la rusa y que en ese tiempo aprovechó para tratar de conquistar a su compañera de Televisa.

Durante varios meses, la originaria de Colombia se mantuvo en el ojo del huracán por su presunto vínculo afectivo con Gabriel y apenas la semana pasada confirmó que el galán de las telenovelas sí tuvo varios detalles con ella, como que le llevaba flores a las grabaciones. No obstante, Sara precisó que que no hubo nada más entre ellos porque ella buscaba una persona caballerosa, fiel y entregada, cosa que no podía hacer Soto.

Aunque muchos creían que este triángulo amoroso desataría una rivalidad entre los involucrados, ahora Corrales impactó al confesar que volvería a trabajar tanto con él e incluso con Irina si tuviera que hacerlo: "Claro que sí, con quien sea, yo no tengo ningún problema de trabajar con quien sea, qué rico, mañana o pasado mañana encontrarme a quien sea, en la calle, en un set, y no tener ningún problema, yo estoy en un proceso desde hace muchos años en mi vida que yo no quiero problemas con nadie, mi paz, mi armonía, mi tranquilidad vale más que cualquier otra cosa".

Crédito: Instagram @irinabaeva

No obstante, la artista que logró fama internacional tras su participación en la serie El señor de los cielos aprovechó su encuentro con los medios para solicitar que no le vuelvan a hacer preguntas sobre el galán de telenovelas: "Lo de Gabriel se acabó hace mucho rato, a ustedes les gusta echarle leña a la cosa ¿verdad?, digo algo, yo creo que ese tema está super muerto, yo no voy a seguir creciendo algo que no fue".

Y es que para la actual concursante del reality Top Chef VIP en Telemundo, su paz mental es lo primordial en este momento: "Pero de todo corazón chicos, se me hace bastante tonto seguir invirtiendo tiempo y seguir hablando de algo que sencillamente no fue", dijo de acuerdo con una entrevista recogida por Agencia México. Asimismo, la colombiana aprovechó su encuentro con la prensa para aclarar que en este momento sigue soltera.

Luego de que Sara fue vista durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México al lado de Juan Pablo Gil, aclaró que en este momento ella y el actor mexicano apenas se están conociendo y no hay un romance formal como se había estado especulando: "No somos pareja, no pongan en mi boca palabras que yo no he dicho, nos estamos conociendo, a mí, Sara, me parece importante primero conocer a esa persona, conocerla por fuera de un set, cuando seamos novios les aviso, claro que sí", finalizó.

Sara y Juan Pablo se están conociendo

Fuente: Tribuna