Ciudad de México.- La noche del pasado domingo, 2 de julio, la audiencia de La Casa de los Famosos México se mostró un tanto decepcionada por la salida de Raquel Bigorra, no necesariamente porque fuera la preferida del público, sino porque el nombre de la conductora cubana ocupaba la cuarta posición en la lista de expulsados del reality show, lo que de alguna manera se traduciría a que el listado de redes sociales es real y el concurso ya tiene decidido quién se llevará el primer lugar (Poncho De Nigris).

Ante esta serie de acusaciones, la productora del programa de telerrealidad de Televisa/Univisión, Rosa María Noguerón, brindó una entrevista para el periódico nacional, El Universal, donde desmintió que la lista fuera real e incluso destacó que si bien, Bigorra salió del concurso, tal y como se señalaba en el mencionado listado, era por "coincidencia" y no porque en realidad hubieran preseleccionado el orden de los eliminados.

"La lista filtrada es completamente falsa, no hay nada arreglado y ustedes lo han visto con los votos."

Según declaraciones de Noguerón, la lista habría surgido de una serie de especulaciones en redes sociales y estas suposiciones pueden terminar coincidiendo con los resultados reales, aunque esto no significa que dejen de ser eso: Simples coincidencias. La famosa productora también destacó que Televisa es una empresa seria, por lo que cuenta con un notario público que impide que se haga trampa.

"Televisa es una empresa que lleva tantos años haciendo proyectos de televisión tan exitosos que está de más juzgar si nos prestaríamos a algo así, la gente es la que vota y la que decide, estamos auditados por un notario público, es una forma seria; además, quienes nominan son los habitantes no hay manera en que nosotros influyamos".

Cabe señalar que esta no es la primera ocasión que Rosa María sale a desmentir que dicha lista sea real, puesto un día antes trascendió la noticia de que la productora salió a declarar que la lista era falsa y que el poder de quién continuaba dentro de la casa o salí de ella era el público, por lo que los invitó a continuar votando, también aseguró que no podría filtrarse ninguna lista porque ésta no existía.

Según algunos usuarios de Internet, hasta el momento, la lista se ha estado cumpliendo al pie de la letra, puesto la primera en irse era Marie Claire Harp; la segunda sería, Sofía Rivera Torres; la tercera eliminada del show era Ferka Quiroz (para este momento fue cuando se hizo pública la existencia de la mencionada lista; y la cuarta en irse fue Raquel Bigorra, cosa que ocurrió la noche del pasado domingo.

De acuerdo con el listado, el siguiente en marcharse será Jorge Losa; la sexta eliminada sería Mariana 'Barby' Juárez; el séptimo sería Apio Quijano; el octavo sería Nicola Porcella, seguido de Wendy Guevara, quien presuntamente no podría continuar sin la compañía del exfutbolista; el noveno eliminado sería Emilio Osorio. Para este punto se pueden contar a los finalistas, quienes serían Paul Stanley, Bárbara Torres, Sergio Mayer y el ganador sería Poncho De Nigris.

Fuentes: Tribuna