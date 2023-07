Ferka asegura que la producción de 'LCDLFM' le dio el papel de villana y responde a Sergio Mayer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México se ha convertido en el centro de atención gracias al contenido de los participantes, aunque algunos han salido raspados debido a su desempeño y actitudes, tal es el caso de María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, quien fue eliminada hace una semana y se ganó un gran número de detractores por supuestamente haberle hecho caras a Wendy Guevara.

Al salir del reality, la actriz se pudo dar cuenta de las reacciones negativas que generó y en redes sociales le han dejado todo tipo de malos comentarios, pero ella asegura que fue culpa de la producción que editó su participación con la intención de hacerla quedar como la villana, algo que terminó por afectarla, aunque existe el 24/7 y ahí no existe ningún tipo de manipulación.

Yo estoy tranquila, sí sacada de onda con este personaje random que me hicieron, o sea yo hago villanas en las telenovelas, pero yo no mi gente", aseguró Ferka.

Ferka reconoce que es una persona que tiene su carácter y que no se guarda nada, algo que quizás pudo llegar a incomodar, así como que tiene expresiones que pueden no ser las mejores, pero cree que de ahí se agarraron para sacar de contexto muchas cosas, así que le pide al público que no se enganche ya que el programa le vino en un momento complicado en su vida, donde enfrenta problemas legales complicados y lidiar con el hate no le ha sido fácil.

Respecto a su postura hacia Sergio Mayer y Poncho de Nigris, la famosa reitera que no le agrada la forma en que se están manejando, pues dice que han sobrepasado límites y se encuentra molesta con la forma en que la trataron y que el creador de Solo Para Mujeres haya menospreciado su carrera artística, pues es algo que le ha costado trabajo forjar.

Considero que una cosa es el juego y otra cosa es que ofendas y faltes el respeto, en mi caso en mi trabajo. No hay que juzgar, dijo la actriz en respuesta al ataque de Mayer".

Finalmente, habló de su romance con Jorge Losa, algo que ya traían del pasado y gracias al encierro ahora sabe que quiere intentar algo más, así que lo espera ansiosa para concretar su noviazgo y ver si las cosas fluyen, demostrando así que no fue un montaje para llamar la atención como muchos aseguraban y que ese fue uno de los motivos por los que decidieron echarla, así que ahora está enfocada en seguir con otros proyectos, así como con el cuidado de su pequeño Leonel.

