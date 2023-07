Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mayela Laguna por fin rompió el silencio y reaccionó a las burlas que lanzó Frida Sofía hace unos días luego de enterarse que su tío Luis Enrique Guzmán aseguró que Apolo no era su hijo biológico. Lejos de molestarse, la mujer empresaria dijo que comprende a la perfección lo que vivió la joven hija de Alejandra Guzmán y calificó a su exsuegro Enrique Guzmán de ser "un hijo de pu...".

A través de una entrevista en el programa Chisme No Like, Mayela aprovechó para denunciar los presuntos abusos que ha sufrido luego de que su exmarido revelara que después de realizarse una prueba de ADN se dio cuenta que Apolo no llevaba su sangre: "Todo mundo tiene que estar de mi lado porque este señor está mintiendo", expresó y además explicó sobre cómo procederá ante esta situación:

Legalmente, ya lo estoy utilizando, justamente el abogado acaba de escribir un mensaje para pedirle la prueba de paternidad que él no quiere hacerse y voy a demandar por todo el daño moral que me está causando a mí, a mi hijo".

De forma contundente, Magdalena Mayela Laguna Goindreau, nombre de pila de Mayela, señaló que el hijo de doña Silvia Pinal nunca ha sido un padre responsable y ahora que asegura que Apolo no es su descendiente biológico, dejó de ayudarla económicamente: "Ni siquiera me paga una renta él, ni siquiera me da pensión alimenticia, ni siquiera nada", declaró, de acuerdo a información recogida por Agencia México.

Crédito: Internet

Por si fuera poco, Mayela reaccionó al rumor de que Apolo heredaría toda la fortuna de la intérprete de Reina de corazones, calificándolo de una "estupidez" y dijo: "No me interesa nada, yo por mí que le quite ahorita mismo el apellido Guzmán a mi hijo, no me interesa, me interesa vivir una vida tranquila y en paz con mi hijo". Asimismo, dijo que no tiene miedo de lo que le pueda pasar y que sus hermanos le están ayudando a mantener al pequeño, debido a que se quedó sin ingreso ya que no regresará a la pizzería donde trabajaba junto a Luis Enrique.

La también fotógrafa reflexionó sobre el trasfondo de esta situación y confesó que cree que Luis Enrique próximamente la culpará del supuesto robo que cometieron en la casa de doña Silvia Pinal: "A lo mejor que se dieron cuenta que su hijo robó a su mamá, y no fui yo, y me quieren echar la culpa a mí". Asimismo, resaltó que antes de que naciera su hijo, ya se habían sometido a una prueba genética porque querían saber su sexo: "Mi hijo lo único que ha hecho es darles felicidad".

Finalmente, al escuchar que Frida Sofía se burló la situación que vive su tío, Mayela Laguna le mostró su apoyo a la joven y dijo que no duda de sus acusaciones contra Enrique Guzmán, ya que ella también conoció una cara muy oscura del cantante: "Yo también me reiría si fuera ella... el señor Guzmán no ha sido el mejor abuelo en lo absoluto, de hecho, muy mal abuelo... del señor Guzmán no quiero hablar, es un hijo de put... claro que es cierto (de todo lo que acusó al abuelo), por supuesto".

Imagínate, si su misma mamá la manda a la ching.... y mete las manos al fuego por su papá, ¿qué no van a hacer conmigo?", finalizó.

Enrique Guzmán y Apolo

Fuente: Tribuna