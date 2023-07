Kimberly 'La Más Preciosa' revela que su ex prometido tiene problemas de adicciones y aclara ruptura

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La integrante del clan de Las Perdidas, Kimberly 'La Más Preciosa' se encuentra en medio de la polémica ya que después de estar presumiendo ante las cámaras los detalles de su boda con Oscar Barajas, misma que estaba programada para noviembre, el fin de semana se destapó su ruptura y se desconocían los motivos por los que tomaron tan radical información, pero al parecer ella no estaba enterada.

A través de su cuenta de Instagram, Oscar publicó algunas fotografías con ella y dejó un mensaje anunciando el fin de su relación, aunque expresó que era algo que los dos habían acordado por una situación en la que no estaban de acuerdo, misma en la que no ahondó en detalles, pero agradeció el tiempo que compartieron juntos e incluso le mandó decir a los papás de la influencer que hicieron un buen trabajo educándola.

La creadora de contenido había guardado silencio al respecto, dado que se encontraba de viaje cumpliendo con algunos asuntos de trabajo, pero ahora que regresó y se dio cuenta de todo el escándalo que se armó dijo que no iba a confirmar que terminaron, pues asegura que no han hablado y dejó entrever que fue un arranque que tuvo su pareja ya que tiene problemas de adicciones, así que quiere esperar para que puedan ver lo que sucederá ya que tenían todo listo para llegar al altar.

Últimamente ha estado consumiendo cristal, lo noté raro y es una adicción muy fea, trate de ayudarlo, pero si él no quiso no soy su mamá ni su nana, él está grande y sabe lo que está bien y lo que está mal, así que mi consciencia está tranquila", expresó.

De igual forma, la intérprete de Muy Pegriloso indicó que sigue sintiendo cariño por él, así que espera que todo pueda arreglarse, pero si no lo consiguen es consciente de que no es el fin del mundo: "Si él ya no quiere estar conmigo se respeta la decisión, yo estoy dedicada a mi trabajo que es lo que me da para sobresalir".

Por su parte, Oscar Barajas reaccionó y reiteró que los dos saben perfecto el motivo de su separación y se dijo molesto de que Kimberly este divulgando que tiene problemas de consumo, algo que negó rotundamente, además de que se sintió dolido por esta reacción de su parte, dado que siempre la trató bien y a pesar de todo dice no tener intención de hacer un escándalo grande, así que prefiere dejar las cosas así, dejando en claro que no hay posibilidad de alguna reconciliación.

