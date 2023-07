¿Le bajó a Paloma Cuevas o no? Eso dice el papá de 'Checo' Pérez sobre Luis Miguel y Enrique Ponce

Ciudad de México.- Una de las relaciones que más ha llamado la atención a nivel internacional es la del cantante mexicano Luis Miguel y la diseñadora española Paloma Cuevas quienes al parecer están más enamorados que nunca; sin embargo, pese a que se ha dicho que 'Micky' está en su mejor etapa gracias a la mujer en cuestión, surgió el rumor respecto a que el cantante en realidad se había metido en la relación que ésta tenía antes con Enrique Ponce. A modo de aclarar esto, el padre de Sergio 'Checo' Perez intervino por esta razón.

El diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Antonio Pérez Garibay y quien además es padre del piloto de la Fórmula 1, 'Checho' Pérez, ofreció una entrevista al matutino de TV Azteca, Venga la Alegría en donde abordó el tema de la relación entre el intérprete de Cuando calienta el sol, Por debajo de la mesa o Suave, con la diseñadora española, al grado de asegurar que ambos están más enamorados que nunca y además, aclarando si en realidad 'Luismi' fue el tercero en discordia y claro, desleal a su amistad con el que hoy es expareja de la diseñadora.

Como se ven, como se hablan con la mirada, como se agarran de la mano, veo un Luis Miguel realizado, pero ¿sabes por qué?, porque encontró una reina, desde cómo habla, desde cómo camina, desde cómo come, a ella la ves vestida divina, ves a su hija de ella divina, y ves a Micky como nunca había estado vestido, desde el zapato hasta el cabello. Sí se casa también ¡qué bello!, Micky nunca se ha casado, ojalá y que tome la decisión de lograrlo", expresó ante las cámaras de TV Azteca el papá del corredor mexicano.

Foto: Cortesía

Sobre si el cantante intervino en la relación entre Paloma Cuevas y Enrique Ponce, el legislador aseguró que cuando Luis Miguel comenzó a tener un romance con la diseñadora, la relación con el toreo ya había terminado, por lo que quedaba totalmente descartado que la presencia del famoso de 53 años de edad fuera un detonante para que ambos hubieran decid terminar y ella comenzar a una relación con el cantante que está por regresar a los escenarios tras varios años de ausencia.

No, eso es mentira, él tuvo su acercamiento y todo lo que existe después del final de la película de ellos, Micky nunca pensó que ellos se iban a separar, a divorciar, entonces la gente puede decir misa, pero cuando la gente se realiza, todos debemos de cumplir tu sueño".

Antes de las palabras del padre de 'Checo' Pérez, el paparazzi Jordi Martín había dicho de manera abierta que el toreo, quien en el pasado era uno de los mejores amigos del cantante, actualmente sentía odio por él. La relación de amistad entre Luismi y Enrique Ponce surgió cuando el último mencionado firmó el divorcio con la diseñadora. El cantante al haber roto su relación con Mercedes Villaseñor, viajó a España para estar con el que fuera su gran amigo. Con el paso del tiempo, se dijo que el toreo se sintió traicionado al saber que ahora el interprete de La Incondicional ya tenía una relación con su expareja.

Foto: Twitter

"Lo odia, créeme que lo odia porque a nivel amistad es una deslealtad", expreso Martín para el programa De Primera Mano, por lo que días después, Antonio Pérez Garibay tuvo que abonar ante las cámaras de televisión que no había tal sentimiento y sobre todo que Luis Miguel no tuvo nada que ver con el rompimiento y mucho menos se aprovechó de la situación para comenzar un romance con Paloma Cuevas con la que leva vamos meses y hasta ha cambiado su aspecto físico en señal de estar a gusto con la relación.

Al entablar el tema sobre una posible boda entre Luis Miguel y Paloma Cuevas ahora que ambos se muestran más enamorados que nunca, el papá del piloto de la escudería de RedBull, se pronunció sobre la próxima boda de Michelle Salas, hija del cantante tras un fugaz romance con la cantante Stephanie Salas. Actualmente se sabe que el denominado 'Sol de México' no participará en el enlace de su hija con Danilo Díaz y por ello, ha quedado al duda sobre quién la entregará en el altar, situación por la que Pérez Garibay remarcó que sería maravilloso que al final el cantante accediera.

“ería maravilloso, ojalá y que sí, yo se lo deseo que sí, pero también yo no soy nadie para opinar, o sea, yo te estoy dando mi opinión de qué me gustaría, que Micky en su momento va a tomar decisiones muy importantes, lo mejor de Luis Miguel está por venir, los próximos 10 años de Luis Miguel, lo que se va a ver, no se ha visto".