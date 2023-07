Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Parece ser que el lanzamiento de la gira mundial de Madonna la tiene mucho más preocupada de lo que sus fans tenían esperado, puesto la afamada reina del pop está buscando ser poco menos que perfecta en su regreso a los escenarios; sin embargo, esta obsesión le está pasando factura, puesto dicho problema habría sido el que la terminó por enviar al hospital hace unos días.

Anteriormente, medios como Page Six mencionaron que una fuente cercana a la cantante de Like a Virgin, estaba sumamente emocionada por su nuevo tour a tal punto que deseaba con todas sus fuerzas verse y actuar como lo hizo en sus años dorados, motivo por el que se sometió a una cirugía estética para poder lucir mucho más joven, sin embargo, casi después de pasar por el quirófano tuvo que ir a los Grammy, donde fue sumamente criticada por su rostro hinchado a consecuencia de su intervención quirúrgica, cosa que habría dañado fuertemente a Madonna.

Pero las cosas no quedaron así, ya que cinco meses después, la reina del pop vuelve a ser noticia y no precisamente por su impecable trabajo musical. Y es que, como algunos ya sabrán, hace algunos días, Madonna fue internada tras ser diagnosticada de una infección bacteriana grave, incluso se supo que estuvo manifestando síntomas de fiebre ligera durante todo 1 mes, pero la cantante hizo caso omiso y continuó con sus ensayos.

En días recientes, salió a la luz el testimonio de un amigo cercano a la cantante, para el medio The Sun, quien reveló que Madonna no solo quería verse como alguien más joven, sino que también quería moverse como alguien de menor edad, así que se sometió a un régimen de ejercicios duros, esto con la finalidad de recuperar su resistencia de anteaño, esto añadido a su infección, provocó que la intérprete colapsara tan y como lo hizo hace unos días.

Según información de su amigo, la realidad es que Madonna intentaba competir contra Taylor Swift y Pink, ambas son grandes referentes de su género y también son conocidas por dar grandes espectáculos allá donde se presentan, sin embargo, tienen una característica distinta a la de la reina del pop y es que ambas son mucho más jóvenes que ella, por un lado, la cantante de Shake It Up tiene 33 años y la cantante de Just Give Me a Reason tiene 43.

Es bajo este concepto que tanto los hijos, como los amigos y familiares de Madonna le han hecho saber, en más de una ocasión, que ya no cuenta con la edad que tienen ambas cantantes, por lo que debe dejar de sobre exigirse, así como también tiene que acoplar su show a los años que tiene actualmente y a sus posibilidades. Actualmente, la intérprete se encuentra en casa recuperándose.

Fuentes: Tribuna