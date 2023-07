'MasterChef Celebrity': Fabiola Campomanes explota contra Eduardo Capetillo y las redes reaccionan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- MasterChef Celebrity celebró su octava gala, misma en la que los sentimientos estuvieron a flor de piel ya que recordaron los momentos más memorables de la fallecida Talina Fernández y los competidores tuvieron que enfrentarse a complicados retos culinarios que los pusieron en aprietos, por lo que el drama permeó el capítulo y Fabiola Campomanes dio de qué hablar por su comportamiento.

Resulta que la actriz no logró subir al balcón en la primera ronda, así que tuvo una segunda oportunidad al igual que sus compañeros y para ello debían preparar un platillo digno para dioses basado únicamente en ingredientes vegetales y recibieron la asesoría de la Chef Natalia Delgado, pero el hecho de no tener carne a muchos les costó imaginar lo que podrían preparar y el nerviosismo se hizo presente.

A la hora de entrar al mercado por sus ingredientes, Eduardo Capetillo Jr. se abalanzó y prefirió llevar productos demás para tener variedad, así que algunos no alcanzaron a recolectar todo y cuando se percataron de su abundante recaudo, algunos comenzaron a molestarse, así que fiel a su estilo Campomanes no se guardó nada y no tardó en hacer evidente su molestia y de encajoso no lo bajó.

No sé vale, te las voy a quitar y no me importa. Ya lo agarró todo Eduardo y no me parece chistoso, hay cosas que no se perdonan y es el abuso, alguien aquí está abusando", expresó enojada Fabiola.

Por su parte, Eduardo no paraba de reír de ver la furia de su compañera, a quien le pidió que se relajara dado que en el mercado había mucho para escoger, así que le resaltó: "Mi éxito no significa tu fracaso", lo cual la incomodo aún más y amenazó con replicar su platillo para demostrarle que lo supera en sazón, así que la conductora tuvo que intervenir para pedirle que se concentrara en su trabajo y dejara detrás la envidia.

Al final ninguno de los dos tuvo éxito con sus platillos, la chef invitada ni quiera quiso probar el platillo de Capetillo, mientras que a Fabiola le dio fuertes comentarios con los que resaltó su pésima actitud que tuvo en la cocina y las redes sociales coincidieron, pues estuvieron compartiendo algunos memes con los que se burlaron de lo ocurrido y cuestionaron el carácter de la famosa, quien no es la primera vez que se pone intensa por alguna inconformidad.

Lamentablemente, Jorge Travieso 'Arce' fue el que tuvo que despedirse y se unió a la lista de eliminados, pues tuvo una mala noche entregando platillos con inconsistencias y su reto de frituras resultó fallido, así que los chefs decidieron que volviera a casa, además de que advirtieron que serán más exigentes con sus evaluaciones dado que la competencia se encuentra a la mitad, así que cualquier error podría costarles caro.

Fuente: Tribuna