Ciudad de México.- De forma contundente el reconocido exdirector de Videocine, Jorge 'Coco' Levy, en una entrevista que brindó a Venga la Alegría, dejó en claro que su madre, Talina Fernández, murió con pareja más no como esposa de su último novio, José Manuel Fernández Borbolla, siendo específico al decir que "no se casaron", con la mencionada frase desmintió la boda de la expresentadora del programa Hoy, que dijo el empresario.

Como se sabe, la mañana de este viernes 30 de junio, después de que se incineraran los restos de la querida expresentadora de Imagen TV, José Manuel volvió a aparecer ante la prensa, frente a los cuales se mostró muy triste y dijo que estaba aún que no creía que se fue Talina, señalando que para él fue quedar "viudo nuevamente", expresando que estaba profundamente enamorada de la reconocida 'Dama del Buen Decir'.

Ante esto, aclaró que es porque hace casi un año que él se casó en una ceremonia simbólica con la exparticipante de MasterChef Celebrity, confesando que: "El padre Fede nos dio una oración, fue todo. Fuimos ella y yo a Tequisquiapan porque ahí vive el padre, ahí estuvimos ocho días", señalando que después de ello vivieron como en una eterna luna de miel, pues estuvieron juntos en cada paso que el otro daba hasta el último aliento de ella.

Talina y su novio. Internet

Ahora, la mañana de este lunes 3 de julio, su hijo mayor mencionó ante las cámaras que no hubo una boda, sino que fue algo más como un pacto, señalando que: "No, no se casó, hicieron un pacto como de matrimonio, porque hacer un matrimonio a los 80 años es una pérdida de tiempo y de dinero", pero aún así aclaro que respetaban y aceptaban a la última pareja de su madre: "Para nosotros, hoy José Manuel es un hombre que siempre estará aquí y que siempre estará en nuestros corazones".

Con respecto a como estaban como familia tras la dolorosa pérdida de la expresentadora de Televisa, 'Coco' habló meramente por él, señalando que: "Yo como el hijo mayor, me creí desde muy chico que tenía que ser el fuerte; entonces, soy muy poco hábil para llorar, creo que llorar salva las almas y yo no soy muy hábil para hacerlo", confesando que ha sido muy difícil y sigue pensando que volverá a verla.

Pero, al parecer la que no estaría para nada bien con el deceso de Talina sería la nieta de ella, María Levy, pues señaló que: "A todos nos preocupa un poco María, tendrá todo nuestro apoyo y todo lo que pueda, pero quiero decirte que María es una mujer poderosa", aunque no aclaró el porque decía esto, cerró la entrevista mencionando un profundo agradecimiento por el apoyo de todos en ese momento.

Fuente: Tribuna del Yaqui