Ciudad de México.- El pasado miércoles, 28 de junio, el mundo de la farándula se vistió de luto por el fallecimiento de Talina Fernández, quien es considerada como una de las figuras de la televisión más importante de los últimos tiempos. Si bien, esto significó un duro golpe para muchas personas en el gremio, la realidad es que la actriz Patricia Manterola estaba viviendo su propia tragedia.

A inicios de este mes de julio, Pati Manterola compartió un video donde se le ve recibiendo la bendición de su abuelita, Doña Bertha, asimismo, compartió un duro mensaje en el que confirmó que la señora perdió la vida. Si bien, no dio detalles de la causa de muerte, si reveló que esta noticia la dejó destrozada. También destacó que su consuelo era saber que ya se encontraba junto a sus seres queridos.

"Descansa en paz Abuela Bertha, mi mamaíta... ya estás en los brazos de Dios junto a mi papá y mi abuelo Jorge a quienes tanto extrañabas. Me quedo con tus miles de bendiciones y con todos los recuerdos maravillosos que viví junto a ti. Gracias por enseñarme que todo hay que dejarlo en las manos de Dios que sus tiempos son perfectos y que no hay nada porque preocuparse si el está en tu corazón. Gracias porque cada noche sin excepción nos tenías a todos presentes en tus oraciones, hoy más que nunca te tendremos en las nuestras para que goces plenamente de la luz eterna. Te amo."

Créditos: Instagram @patriciamanterola

Si bien, la perdida de un ser querido puede llegar a ser muy doloroso para cualquier persona, varias personas del medio de la farándula demostraron que, pese a todo, apoyan a Patricia Manterola, puesto una gran cantidad de famosos y famosas le enviaron sus condolencias a través de la sección de comentarios de la publicación, entre ellos se puede mencionar a Lucero, Maribel Guardia, Chantal Andere, Consuelo Duval, Yolanda Andrade, entre otros.

¿Quién es Patricia Manterola?

Patricia Manterola, también conocida como Paty Manterola, es una actriz, cantante y modelo mexicana que ha tenido una exitosa carrera en el mundo del espectáculo. Nació el 23 de abril de 1972 en Ciudad de México, en una familia de ascendencia española e italiana. Desde pequeña mostró su talento para el canto y la actuación, participando en concursos y obras de teatro escolares. A los 16 años, ingresó al grupo musical Garibaldi, con el que alcanzó la fama nacional e internacional. Con dicha banda grabó seis discos.

En 1994, decidió lanzarse como solista y firmó un contrato con Sony Music. Su primer álbum se tituló Hambre de amor y tuvo gran aceptación del público. A lo largo de su carrera musical, ha lanzado 10 álbumes de estudio y ha colaborado con artistas como Ricky Martin, Gloria Estefan y Alejandro Sanz. Paralelamente a su faceta como cantante, Patricia Manterola también ha desarrollado una exitosa carrera como actriz. Su debut en la televisión fue en la telenovela Alcanzar una estrella II, en 1991.

Patricia Manterola ha participado en varias producciones

Desde entonces, ha participado en más de 20 producciones televisivas, tanto en México como en Estados Unidos. Algunas de las más destacadas son Acapulco, cuerpo y alma, Gente bien, Apuesta por un amor, La fea más bella y El vuelo de la victoria. En el cine, Patricia Manterola ha actuado en películas como Carman: The Champion, The Dukes of Hazzard: The Beginning, The Perfect Game y El cartel de los sapos. También ha prestado su voz para películas animadas como El libro de la vida y Coco. Además, ha incursionado en el teatro musical, protagonizando obras como Cabaret, Chicago y Mamma Mia!

Fuentes: Tribuna