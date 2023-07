Pop tumbado: Tras rumor de romance, Belinda espera que se dé "algo" con Peso Pluma: "Me encantaría"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa estrella pop Belinda siempre ha dado de qué hablar debido a sus relaciones amorosas y es que ha tenido de pareja a grandes celebridades como Christian Nodal, Chris Angel y al parecer hasta Lupillo Rivera. Recientemente se filtró que la aclamada intérprete podría iniciar un romance con el cantante del momento, Peso Pluma, y hace algunas horas ella misma aclaró que le "encantaría" que se dé algo con él.

Hace unas semanas surgió el rumor de que Belinda estaría interesada en el intérprete de éxitos como Ella baila sola en un plano más personal que profesional debido a que se dejó ver escuchando la música del originario de Zapopan, Jalisco, y además sus fans notaron que ambos eran amigos en Instagram. En entrevista para el programa Hoy, la mexicana-española platicó sobre esta situación y dijo que sí está conociendo a Hassan Emilio Kabande Laija, nombre de pila del famoso cantante.

Belinda explicó que más allá de los rumores de un posible romance con el cantante de corridos tumbados, su deseo más importante en este momento es colaborar profesionalmente con él y se declaró su fan: "Me encantaría, estoy en contacto con él, es un super artista, y por supuesto que ojalá que se dé algo muy pronto", dijo la artista de 33 años ante la pregunta de un posible tema juntos.

Belinda y Peso Pluma se siguen en Instagram

Cambiando un poco de tema, Belinda habló de sus planes próximos tanto en el ambiente profesional como en el personal y adelantó que estaba por viajar a un país asiático para compartir su música con sus seguidores de aquel lugar: "Tengo un festival muy importante que se llama Bésame mucho en Los Ángeles, me voy a ir a Tailandia porque soy embajadora de una marca muy importante, voy a estar cantando en Tailandia".

Y aprovechando que estará en tierras tailandesas, aprovechará para pasear por los espectaculares paisajes que ofrece esta nación: "Además de ir unos días a ver a los elefantes y estar en contacto con la naturaleza, voy a cantar, lo cual me emociona mucho cantar en otro lugar completamente diferente, muy lejos”, manifestó la intérprete de canciones como En el amor hay que perdonar y Luz sin gravedad.

Asimismo, 'La Beli' manifestó que a más de dos años de la muerte de su abuela materna, uno de sus deseos más grandes es volver al país que la vio nacer para estar con su familia: "Voy a España, voy a descansar un mes porque no he parado, he estado todo el tiempo corriendo, haciendo conciertos de un lado para otro y necesito también un pequeño respiro de un ratito unos días, quiero estar con mi familia en España, que hace mucho que no los veo, los extraño", dijo según declaraciones recogidas por Agencia México.

Quiero estar en casa de mi abuelita, que son momentos importantes para mí, donde me reencuentro conmigo misma y a disfrutar de la vida un poquito", agregó.

Fuente: Tribuna