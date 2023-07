"Profundamente angustiado": Robert de Niro reacciona de esta forma a la muerte de su amado Leandro

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El famoso y la muy querida leyenda del cine de oro estadounidense, Robert de Niro, recientemente recibió la desgarradora noticia de haber perdido a su nieto, por lo que a través de un comunicado en sus redes sociales mostró su triste reacción ante la muerte de su "amado Leandro de Niro", de tan solo 19 años de edad, mencionando que estaba "profundamente angustiado" por todo lo que estaba pasando.

La mañana de este lunes 3 de julio el mundo del espectáculo y los millones de fans de De Niro quedaron completamente impactados con la noticia de que el nieto mayor del actor de Hollywood, Leandro, lamentablemente perdió la vida al tener tan solo 19 años de edad el pasado domingo 2 de julio, de causas completamente desconocidas, pues no se sabe si el joven tenía alguna enfermedad o de algún accidente antes de esto.

Por lo que sorprendió demasiado cuando su madre, Drena de Niro, anunció la muerte del joven a través de un devastador comunicado en su cuenta de Instagram, con el mensaje: "Mi hermoso y dulce ángel”, escribió la cineasta de 51 años en su publicación. “Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Ojalá estuviera contigo. No sé cómo vivir sin ti".

Leandro y Robert. Internet

Por su parte, Robert, a través de su propia red social, respetando la privacidad que siempre caracterizó al joven, no compartió más que una imagen de su comunicado, en el que reveló la profunda tristeza que embarga su alma en estos momentos al haberse enterado del deceso de su nieto, señalando que actualmente: "Estoy profundamente angustiado por el fallecimiento de mi amado nieto Leo", conmoviendo a millones.

De igual forma, quiso señalar que: "Estamos muy agradecidos por las condolencias de todos", que le hicieron llegar a través de los mensajes privados, en las redes sociales haciéndole una mención y en el post de su hija con la imagen al lado del también actor, además de que finalmente quiso dejar en claro que querían una absoluta privacidad por parte de todos "para llorar la pérdida de Leo" con total libertad y en familia.

Cabe mencionar que hasta el momento ni padre e hija han revelado que fue lo que les arrebató tan temprano la vida de Leandro, sin embargo, se espera que pronto se den mayores informes de la tan lamentable noticia que tiene devastados a toda la familia de Niro que pasa por los peores momentos de su vida. El funeral hasta donde se sabe podría ser a puerta cerrada y no se tendría más que a familiares cercanos.

Leandro, Drena y Robert. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui