¿Qué tan seguros son los casinos online?: todo lo que debes saber.

Ciudad de México.- El mundo vive actualmente una fiebre de casino y así miles de plataformas bombardean diariamente a los jugadores con sus ofertas. La idea es captar nuevos usuarios y generalmente logran su objetivo. Pero, ¿son todos ellas seguras? Esta es una pregunta que deben hacerse todos los nuevos jugadores para evitar ser objeto de estafas. Y es que no se debe olvidar que la delincuencia también acecha en las sombras de la Red. Para ayudarte a aclarar tus dudas sobre este importante tema, hemos redactado este artículo.

¿Son seguros los casinos online?

En México son legales los casinos online, siempre y cuando tengan licencia de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). No obstante, los vacíos existentes en la ley permiten que las plataformas sin esta licencia operen en el país. Esta es la razón por la que existen en el mercado cientos, sino miles, de opciones. Pero, lamentablemente, no todos son seguros o fiables. Así que para no ser víctima de estafas debes estar atento y preferir sólo los operadores seguros.

¿Cómo reconocer un casino virtual seguro?

Afortunadamente, hay algunas claves para poder distinguir a los operadores fiables, y aquí te las listamos:

Licencia reconocida

Lo primero que debemos confirmar antes de registrarnos y apostar en un casino virtual, es que cuente con una licencia de autoridad reconocida. Dicha información la podemos encontrar en el faldón de la web del casino. En el caso de México, la autoridad encargada de expedir el permiso de operaciones es la SEGOB. Además, puedes reconocer los operadores que cuentan con la licencia de la autoridad reguladora nacional, porque su dominio (dirección de la web) termina en ".mx".

Pero también son seguros los casinos que cuentan con licencias internacionales reconocidas. Entre estas se destacan las de España, Reino Unido, Curazao, Malta y la EGBA (Asociación Europea de Juegos y Apuestas).

¿Por qué una licencia garantiza que el casino es seguro?

Las licencias solo se entregan cuando la autoridad del juego en un determinado país ha verificado que el operador cumple con una serie de rigurosas condiciones. La primera de ellas, obviamente, es que o no existe juego sucio. En este caso, la autoridad se cerciora de que el operador utiliza un Generador de números aleatorios (RNG por sus siglas en inglés).

Así solo la suerte determinará los resultados de las apuestas. Además, los operadores deben someterse a auditorías independientes de empresas especializadas, como eCOGRA. De esta manera, las licencias son un gran aliado para los apostadores, ya que un equipo de personas altamente cualificadas ha verificado antes que son fiables.

Proveedores de software famosos

Otra característica de los casinos seguros es que solo trabajan con títulos de los mejores proveedores del mundo. Así que cerciórate de que el operador tenga en su catálogo diseñadores como Evolution Gaming, Microgaming, NetEnt o Playtech. Sucede que los más afamados proveedores utilizan en sus diseños generadores de números aleatorios para descartar cualquier posibilidad de juego sucio.

Buena reputación

Algo siempre ayuda a descartar los casinos de dudosa seguridad y fiabilidad, es investigar sobre su reputación. Y no pienses que esto es un trabajo muy difícil, ya que no se requiere ser detective para hacerlo. Basta con leer los comentarios de los usuarios o algunas reseñas especializadas. También existen foros donde podemos conocer sobre las experiencias de otros usuarios en estas plataformas y aprender de ellas. Por otra parte, siempre recomendamos jugar en los casinos operados por empresas de reconocida e incuestionable trayectoria. Betsson, Codere, Bet365 y Betway son algunos buenos ejemplos.

Atención al cliente eficiente y oportuna

Suele pasar desapercibido, pero un eficiente y oportuno servicio de atención al cliente es fundamental para determinar la fiabilidad de un operador. Imagínate que tienes un problema mientras apuestas a la ruleta en vivo. ¿De qué te sirve un sistema de correo que te responde horas o incluso días después?

Así que los mejores y más seguros casinos online son los que te prestan asistencia oportuna. Para esto debes seleccionar los operadores que cuentan con chat en vivo 24/7. Y si además tienen un número telefónico para contactar con su equipo de servicio técnico, mucho mejor. Además, debes preferir aquellos casinos que ofrecen atención al cliente en tu idioma.

Variedad de métodos de pago y retiro

Otro factor que debemos tener en cuenta al momento de decantarnos por un operador de casino online, es la variedad de sus métodos de pago y retiro. Ya en algunos casos estos suelen ser limitados para depositar, pero el problema suele empeorar al momento de encontrar opciones para retirar nuestras ganancias. Incluso, debemos preferir aquellos operadores que ofrecen en su catálogo de medios de pago y retiro los sistemas más expeditos.

En este último caso, los monederos electrónicos como Skrill o PayPal son una excelente opción. Sin embargo, un buen operador también debe incluir en su lista de métodos de pago métodos más tradicionales, como las tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard. Las transferencias bancarias y tarjetas prepago, igualmente resultan muy útiles.

Por último, podemos concluir que siempre que juguemos en casinos con licencia reconocida, estaremos seguros.