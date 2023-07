Ciudad de México.- Durante las últimas semanas, Bárbara Torres, quien es querida y recordada por ser la sirvienta de la Familia P. Luche, ha dado de qué hablar por su desempeño negativo en La Casa de los Famosos México. Y es que, prácticamente desde un comienzo, la comediante mostró que tenía cambios explosivos de humor, mismos que justificó con que estaba atravesando la menopausia, cosa que ha sido debatida por propios y ajenos, puesto consideran que está ocupando esto como una estrategia dentro del juego.

Si bien, Bárbara Torres ha sido ampliamente criticada por sus fuertes discusiones con Marie Claire Harp, Ferka Quiroz y Raquel Bigorra, la realidad es que también hay personas que se preocupan genuinamente por ella, entre ellos se puede mencionar a Regina Blandón, actriz que también participó en La Familia P. Luche, por lo que llegó a sostener una larga relación laboral con la celebridad de origen argentino.

Regina Blandón y Bárbara Torres trabajaron por mucho tiempo juntas en 'La Familia P. Luche'

De acuerdo con información de un medio nacional, Regina se mostró ampliamente preocupada por los "explosivos" cambios de humor de Bárbara, asimismo pidió que abandonara la competencia, no porque deseara que la comediante fracasara con su campaña de hacerse la ganadora de los 4 millones de pesos, sino porque teme que su estadía dentro de la mansión podría estar afectando gradualmente la salud mental de la histrionista.

La actriz de filmes como Guerra de Likes, Con los años que me quedan, Cindy la regia, Como novio de pueblo, Mirreyes vs Godínez y Sin hijos, declaró para el mencionado medio que Torres debe contemplar el abandonar la competencia cuando ésta deje de ser "divertida" y note que le está "afectando emocionalmente", puesto lo más importante para Bárbara debe ser su "salud mental" y su bienestar. Asimismo, externó su apoyo hacia su excompañera de trabajo.

Regina Blandón le pide a Bárbara Torres que priorice su salud emocional

Cabe señalar que Regina Blandón no es la única que ha expresado abiertamente su preocupación por Bárbara, ya que hace unos días, Niurka compartió un TikTok en donde se puede ver a Emilio Osorio consolando a Torres. En el video se aprecia al hijo de la vedette, explicándole que no debe permitir que la gente de su alrededor, como es el caso de la conductora cubana, Raquel Bigorra, altere su bienestar.

"Mi mamá me dice que si hay alguien a mi alrededor que no me cae y ya me empieza a hacer daño a mí, tengo que empezar a cambiar yo, porque no puede ser que algo externo controle lo interno. Yo creo que eres muy fuerte w..., yo creo que tienes muchas cosas como cualidad esta empatía que tienes, esta cosa que tienes que dices 'yo no creo poder aguantar esto' es parte de tu naturaleza, pero cuando cae, creo yo, que cuando cae en el hacerte daño a ti misma, cuando te estás haciendo un daño tú eres quien tiene que suichear eso."