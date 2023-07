¿Se vendió? Kimberly 'La Más Preciosa' revela los motivos de su apoyo a Raquel Bigorra en 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar y el fin de semana se soltó una gran polémica, pues Las Perdidas que son amigas de Wendy Guevara solicitaron a sus fans que no la obedecieran y le quitaran su apoyo a Sergio Mayer para que se convirtiera en el eliminado, dado que consideran que intentó traicionarla y que únicamente la está utilizando para seguir avanzando a la competencia.

Algo que llamó la atención es que Kimberly Irene y Evelyn Hernández solicitaron apoyo para Raquel Bigorra, esto con la intención de que el creador de Solo Para Mujeres quedara fuera, por lo que se dijo que se habían vendido para ayudar a la cubana y Paola Suárez lo confirmó, pues a través de sus redes sociales compartió que alguien cercano a la presentadora la había buscado para pedirle ese favor a cambio de dinero.

Paola fue la única que no pidió votos para nadie, resaltando que su único interés es que Wendy este bien, por lo que no apoya a nadie más y reitero su opinión acerca de que es tiempo de que el exdiputado salga, pero dijo desconocer si el resto de su clan recibió el dinero o qué fue lo que paso, así que los cuestionamientos y críticas no cesaron, así que de alguna forma se vieron obligadas a dar la cara.

Instagram @kimberly_lamaspreciosa

Fue a través de un en vivo, donde Kimberly 'La Más Preciosa' rompió el silencio y aclaró lo que ocurrió, además de que le pidió a la gente que no se espante ya que así se manejan muchas cosas en el medio con promociones pagadas e incluso destacó que hay reporteros que también a veces pagan por notas, así que no le ve lo malo en caso de que esto hubiera sido real, pero desmintió haberse vendido.

La intérprete de Muy Pegriloso explicó que efectivamente la buscó gente cercana a Bigorra para pedirle de favor un video pidiendo votos para ella, algo a lo que aceptó sin nada a cambio: "Yo lo hice porque quise", así que pidió que ya dejen atrás el tema dado que fue un malentendido y recalca que fue algo que le nació hacer, además de que consideró que era una buena opción en su momento.

Al final, la petición de Las Perdidas no funcionó y el cuarto infierno volvió a triunfar, mientras que Raquel Bigorra se convirtió en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México, por lo que cada vez hay más tensión dentro del show y el próximo miércoles conoceremos a los nuevos nominados que tendrán que pelear por su permanencia.

Fuente: Tribuna