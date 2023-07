'Survivor México': Javi Vázquez comparte su experiencia en el reality y revela el siguiente eliminado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Survivor México es uno de los programas más exitosos de TV Azteca, pues las condiciones en las que se desempeñan los concursantes son extremas y por ello no cualquiera se atreve a aceptar la aventura y para Javi Vázquez regresar representó una gran oportunidad, dado que en su temporada salió de manera repentina y se quedó con ganas de demostrarse de lo que es capaz.

Ahora que se encuentra fuera de las famosas playas de República Dominicana se encuentra satisfecho con su participación y en entrevista con TV Notas reveló parte sus vivencias, donde reconoció que como espectador es fácil criticar y decir que algo fácil, pero ejecutarlo no es así, es por eso que le gustó que la producción decidiera hacer una dinámica de exparticipantes contra elementos nuevos.

También, explicó lo que sucedió en el concejo tribal en el que fue nominado, resaltando que él nunca votó por Nahomi Mejía como lo había creído y reconoce que todos llegaron con una especie de alianza con los compañeros que ya se conocían, en su caso con Ximena Duggan y Jero Palazuelos, pero supo que iban por su cabeza ya que lo habían platicado antes de irse al Concejo Tribal.

A Nahomi no la nominé, porque cuando llegamos al consejo, ya habíamos platicado entre varios lo que pasaría…Platiqué con Aarón y me dijo que iba a votar por Nahomi y le pregunté a T-Rex, y no me dijo nada. Entonces ahí supe que a lo mejor iban a votar por mí", dijo a la publicación.

Para su desfortuna no pudo vencer a Eduardo T-Rex ni a Aarón Albores, pero ahora cree que la siguiente en salir será otro miembro de los Leones, específicamente Natalia Barquet ya que la considera un elemento fuerte: "Yo considero que debía salir Natalia. No te voy a decir que no le ponga ganas. También le pone ganas, pero ahí entraba un tema de efectividad, dar puntos en las competencias y creo que ella era la más deficiente… y en caso de que pierdan los leones, lo más seguro es que la nominen", aseguró.

Finalmente, el exrepresentante de la tribu verde indicó que Nahomi Mejía ha sabido manejar bien su cartas y que ha sacado provecho de que tiene la experiencia fresca, pues tiene menos de un año de su anterior participación, así que al ser una de las más fuertes y que más aporta a su equipo no duda que vuelva a lograr llegar hasta la final y le agradece por el cobijo que le dio a lo largo de su estancia.

