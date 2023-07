Tras retiro de Televisa y dejar TV Azteca, Silvia Navarro vuelve a 'Hoy' y aclara si regresa a novela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber anunciado su retiro de Televisa y haber dejado TV Azteca, la reconocida y muy querida actriz mexicana, Silvia Navarro, recientemente acaba de volver a foco dentro del programa Hoy, en donde acaba de brindar una entrevista para aclarar si va a regresar a las novelas en poco tiempo, como se ha dicho desde hace tiempo, o si es que en realidad solo fueron rumores de fans.

Cómo se sabe, Silvia debutó dentro de la empresa del Ajusco con novelas cómo Perla y Cuando Seas Mía, tras lo que llegó a la empresa San Ángel, formando parte de grandes éxitos cómo Amor Bravío y Mañana es Para Siempre, sin embargo, en los últimos años estuvo en Telemundo, apareciendo por última vez en La Suerte de Loli, tras lo que anunció que dejaba dicha televisora, con un emotivo mensaje en el que agradecía al equipo de producción todo su apoyo.

Pero, desde hace meses atrás que comenzó a correr fuerte el rumor de que iba a regresar a la empresa San Ángel como protagonista de un melodrama nuevo, de la mano del famoso productor, Juan Osorio, el cual la habría convencido de volver a los foros de grabaciones pues le dijo que sería su actriz principal, además de que supuestamente también le traerían de co protagonista a Fernando Colunga.

Hace meses se dice que Navarro regresa a Televisa. Instagram

Ante esto, la reconocida actriz dijo que no ha estado desaparecida y sí ha tenido trabajo, que se ha desaparecido un poco pues quiere estar con su hijo, pero que: "He hecho un poquito de todo, pero hasta que no estemos filmando es un poquito difícil de decir. He estado haciendo series y películas también", destacando que por ahora está calmada y tiene dos estrenos pendientes, uno en Paramount + y una película con Mauricio Ochmann aunque no dijo en donde.

Con respecto a si piensa regresar a hacer melodramas, como se ha estado rumorando, la actriz fue muy contundente al expresar que aún está analizando algunas propuestas y no puede dar un sí o un no por el momento, señalando que: "Me muero de ganas de hacer telenovelas, las disfruto mucho. Ustedes saben que tengo amor a las telenovelas y productores a los que adoro, pero hay muchos elementos que nos ayudan a decidir qué proyectos son los que vamos a hacer".

Finalmente, cuando se le cuestionó sobre temas del corazón, la muy hermética actriz con su vida privada, señaló que estaba enamorada pero de su hijo únicamente, destacando que ha aprovechado cada momento que tiene con él y entre risas bromeó con que está segura que es el menor el que ya desea que le den un papel en una novela, serie o filme para que lo deje respirar un poco.

Fuente: Tribuna del Yaqui