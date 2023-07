Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado domingo 2 de julio, miles de televidentes estuvieron al pendiente de la cuarta eliminación del reality show de Televisa, La casa de los Famosos México, programa que se ha convertido en todo un éxito por los miembros de la comunidad artística que fueron invitados esta vez a participar. Si bien ya sabemos que la que quedó fuera del concurso fue Raquel Bigorra, actualmente otra famosa ha atraído la atención y no por su estrategia para ganar el juego, sino porque supuestamente estuvo en la gala pasada de copas. Nos referimos a Galilea Montijo.

Foto: captura de pantalla / Twitter

La conductora del matutino Hoy es la encargada de conducir las galas. La tapatía ha sido parte de los proyectos más famosos de la televisora de San Ángel debido a su carisma y manera de desenvolverse en pantalla. Sin embargo, internautas la volvieron tendencia pues afirman, estuvo conduciendo la gala 'en estado inconveniente' y esto quedaba más en evidencia cuando tenía que dirigirse a la cubana, para entonces ya fuera de la casa, al tiempo que nunca soltó la mano de su co-anfitrión, Diego de Erice ante el temor de caerse.

Mientras 'La Gali' hablaba ante las cámaras y claro, se dirigía a Bigorra para explicarle que podía despedirse de sus compañeros por un instante my breve, llamó la atención que sus palabras parecían un poco 'arrastradas', es decir, le costaba trabajar articular las frases y claro, hacia más evidente este evento al remarcar las palabras que tuvieran una letra R. La presunta embriaguez de la tapatía además atrajo la atención porque en caso de ser cierta la supuesta lista de los expulsados del programa, la cubana sí siguió con este orden; pero bueno, esto es otro tema.

Ya te vas a dar cuenta lo que está sucediendo acá afuera", decía Galilea Montijo a Raquel Bigorra para después pronunciar frases con espacios muy evidentes y palabras muy marcadas.

De acuerdo con varios internautas, la conductora de Hoy posiblemente no había abusado de los tragos, sino que quizá pudo haber ingerido un medicamento horas antes que la mantuvo algo indispuesta pero su profesionalismo la orillaron a sacar avante el programa que para la semana, era ya uno de los más importantes. Oros usuarios en redes sociales, destacaría que su dentadura lucía diferente, por lo que quizá algún tratamiento le causara dificultades para haber correctamente; sin embargo, la mayoría de los usuarios insistieron en queso había abusado de la ingesta de alcohol esa noche.

Hermosa, estás pedita. ¿Verdad?", fue un comentario en redes en referencia a una frase que Belinda ya había dicho.

Previamente, Galilea Montijo ya se había vuelto tendencia en redes sociales pero esta vez por supuestamente haber hecho señas a su compañero de Hoy, Paul Stanley, un gesto con el que supuestamente le advertía si estaba o no nominado; no obstante, esto no ha sido confirmado ni por la producción y tampoco por la propia Galilea. Cabe destacar que la polémica anterior ha quedado a un lado por el supuesto estado inconveniente en que se presentó a trabajar justo como en meses anteriores le pasara a la periodista Yurdia Sierra de Imagen Televisión quien también condujo su noticiero en situaciones similares a las de 'Gali' o bien, a la actriz Ana Claudia Talancón quien también dijeron, llegó a una alfombra roja más contenta de lo normal.

Mientras este asunto se aclara y por supuesto la conductora da su postura, ya sea a través de las cámaras de Hoy, en redes sociales o incluso espera hasta la siguiente gala de La Casa de los Famosos, en redes sociales han resaltado memes en referencia a este suceso que mantiene a la conductora en tendencia. Muchos le reprocharon el no haber invitado los tragos y otros simplemente resaltaron que era una pena que le pasara esto sobre todo sabiendo que millones de personas estarían al tanto de conocer al que se convertiría en el cuatro eliminado de la noche. Tú, ¿crees que si abusó de las bebidas?

Foto: captura de pantalla / Twitter

Foto: captura de pantalla / Twitter

Fuente: Tribuna