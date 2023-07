Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida y muy polémica presentadora, Laura G, acaba de sorprender al lanzar una fuerte critica en contra de la famosa exactriz de Televisa y presentadora, Jimena Longoria, en pleno programa en vivo de Venga la Alegría, en el cual le dijo que: "vienes toda fodonga", pero detrás de esto mencionó el importante motivo por el cual decidió decirle eso al aire.

Como se sabe, Longoria en el año del 2015 debutó en como una de las participantes del famoso reality show Big Brother, y aunque su tiempo dentro fue fugaz, su carisma y talento la mantuvieron dentro de la empresa televisiva de San Ángel, donde ha tenido varias apariciones en diferente melodramas y programas, siendo el más reciente dentro del reality de parejas, Inseparables, donde se quedó a muy pocos puntos de ganar el primer lugar al lado de su esposo, Gualy Cardenas.

Pero, desde hace un par de meses que Jimena decidió buscar nuevas oportunidades lejos de los foros de la mencionada televisora, así que decidió aceptar la oferta de la empresa del Ajusco y a inicios de este 2023 confirmó que se integraba a la cuarta temporada de MasterChef Celebrity, lo que al parecer fue su parteaguas para comenzar su faceta de presentadora en el mencionado matutino.

Jimena en Venga la Alegría. Instagram

Desde el primer momento en la famosa emisión, Longoria ha dado mucho de que hablar, pues se corrió el rumor de que 'La G' y otros de sus compañeros no la querrían dentro y buscaban la manera de sacarla junto a otros de los actuales integrantes, aunque en su cuenta de Instagram ella negó completamente tener algún problemas, incluso afirmó que se lleva de maravilla por el momento y se han mostrado muy amigables.

Y ahora, la mañana de este lunes 3 de julio las cosas se pusieron algo tensas en el No Te Enganches dentro del programa, debido a que tanto Laura como Mauricio Barcelata y el resto del elenco le hicieron comentarios ofensivos y negativos, entre los cuales la exconductora de Sabadazo dijo que ella eligió el suyo porque es el que más ha visto en redes sociales, destacando que ella admira que aún así Jimena ha sabido no engancharse y seguir siendo ella.

De igual forma, quiso aclarar que ella no pensaba eso de ella, sino que era simplemente un comentario como parte de la actividad, en la que aclaraban como esas cosas tan pequeñas puede destruir el autoestima y herir de verdad los sentimientos de las personas si no se tenía cuidado, destacando que era importante aprender a no engancharse con las cosas negativas y aprender a abarazar lo positivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui