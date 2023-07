Viudo de Susana Dosamantes la recuerda a un año de su muerte y explica la ausencia de Paulina Rubio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se cumplió el primer aniversario luctuoso de Susana Dosamantes, quien perdió la vida a los 74 años el pasado 2 de julio de 2022 a causa del cáncer de páncreas que le fue detectado meses antes de su partida, así que sus seres queridos decidieron recordarla con una misa que se realizó en la Iglesia de la Santa Cruz en la colonia Pedregal de la Ciudad de México.

El evento fue sumamente privado y a puerta cerrada, pero las cámaras de Venga la Alegría pudieron captar a Yolanda Andrade entre los asistentes, aunque no quiso hablar con la prensa y salió de inmediato del lugar, mientras que los grandes ausentes fueron los hijos de la fallecida actriz, Enrique González y Paulina Rubio, así que los reporteros no dudaron en cuestionar alrededor de ellos.

Instagram @sdosmantesof

Fue el viudo de la protagonista de telenovelas, Luis Rivas Fuentes el que estovo al frente de este evento religioso, así que amable atendió a la prensa, resaltando que el tiempo ha pasado, pero nuca los recuerdos ya que ha sido un proceso difícil para la familia el tratar de asimilar su ausencia, aunque revela que ha tenido sueños recurrentes con ella y que siempre permanece presente en su vida.

No es que el tiempo lo cure todo, es que uno está aprendiendo en su ausencia y siempre la tengo presente, desde los buenos días hasta las buenas noches. No se ha ido, siempre está presente conmigo".

Al preguntarle acerca de 'La Chica Dorada', Rivas Fuentes in dicó que siempre se mantienen en contacto dado a los años de relación familiar que compartieron y destacó que si no estuvo presente fue por temas laborales ya que se encuentra en plena promoción de su sencillo titulado Propiedad Privada, pero dejó en claro que el hecho de que no estuvo en misa no significa que exista algún problema ni que se haya olvidado de su madre.

Superándose y trabajando mucho, con sus hijos y siempre está muy consciente de su mamá, la tiene muy presente", dijo acerca de la intérprete de 'Ni Una Sola Palabra'.

La última voluntad de Susana Dosamantes fue que trasladaran sus cenizas de Miami, Florida, donde vivió sus últimos días a México y fue Paulina Rubio la encargada de cumplir su deseo, así que ahora se encuentra reposando en un nicho de la parroquia antes mencionada, donde frecuentemente asisten algunos de sus seres queridos para recordarla y dedicarle algunas oraciones, así que se espera que pronto la cantante haga lo propio.

Fuente: Tribuna