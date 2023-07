Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los puntos fuertes de La Casa de los Famosos México es que la polémica que este reality show causa no se queda simplemente dentro de las paredes de la mansión, sino que (en el peor de los casos) ésta puede trascender y llegar hasta personas que ni siquiera estuvieron dentro del programa de telerrealidad, tal es el caso de Niurka Marcos, Manuel Figueroa, Marcela Mistral, Issabela Camil y más recientemente Pepillo Origel.

Como muchos sabrán, casi desde el comienzo del concurso Juan José Origel ha tenido un ligero pleito con la producción de LCDLFM, ¿la razón? Ellos no invitaron al famoso comunicador, pero si lo hicieron con otros más como es el caso de Gustavo Adolfo Infante, quien sí fue; sin embargo, los pleitos del exconductor de Hoy y La Oreja con el show no comenzaron ahí, sino unas semanas atrás, cuando salió a la luz la lista de participantes.

Resulta ser que cuando el exnovio de 'Tere, la secretaria' aseguró que no conocía a todos los participantes, aunque a Apio Quijano, sí. Esta declaración no fue tomada a bien por el Kabah, quien llegó a mencionar dentro del programa que el conductor de Derecho de Admisión había "ninguneado" a los participantes, cosa que sí le "ardió", puesto ambos se conocen bastante bien, incluso destacó que tenía su número telefónico: "A todos nos peluseó", declaró.

Pese a ello, Origel no se echó para atrás y reafirmó que él no tenía idea de quiénes eran varios integrantes de La Casa de los Famosos México, pero destacó que jamás mencionó que no conociera al cantante de La calle de las sirenas, sino por el contrario, aseguró que lo conoce tanto a él como a su hermana. También advirtió que si lo seguían acusando, él mismo se vengaría: "Al Apio lo conozco desde chavito también, a su hermana, pues oye, ¿Cuántos años tendrá? Tendría menos de 20, cuando Kabah, lo conozco, pero bueno, total, miren, mejor no digo nada (...) donde sigan ahora sí les voy a dar, van a ver".

Una vez que Apio salió del reality show, fue invitado por el programa de Juan José Origel, Con Permiso, para que contara su experiencia en el interior de La Casa de los Famosos México; sin embargo, el cantante aprovechó el momento para vengarse de 'Pepillo' y declinó la invitación, afirmando que no acudiría, puesto el periodista aseguró que no los conocía, por lo que no tenía la obligación de acudir.

"Me afectó cuando dieron la lista de quiénes íbamos a ser los participantes, y Pepe me paluseó, y si ni sabe quién soy, ¿para qué voy a su programa?"

El pasado viernes, 28 de julio, Juan José Origel se defendió de las duras palabras de Apio Quijano y declaró que, pese a todo lo que él había dicho, no le tenía rencor, sino por el contrario, afirmó que le caía sumamente bien, al igual que su hermana y aseguró que si llegaba a encontrárselo lo trataría de la mejor manera, aunque sí le reclamaría por tener una actitud problemática por algo que pudo haberse resuelto rápidamente.

"Sí lo conozco y me cae muy bien el desgraciado. Si algún día me lo encuentro le voy a decir 'ay, no seas ped...' y ya."

Fuentes: Tribuna