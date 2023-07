Apio Quijano se pronuncia acerca de la abusiva broma de parte del 'Team Infierno' a Nicola Porcella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México no deja de dar de qué hablar, aunque esta vez no por cuestiones divertidas, sino por las acciones que han tomado algunos participantes, quienes han rebasado la línea del respeto y han causado indignación entre el público que exige su salida, razón por la que algunos exconcursantes se han pronunciado al respecto.

Resulta que en la fiesta que se realizó el pasado viernes 28 de julio las cosas se salieron del control entre la tensión del encierro y el calor de las copas, pues justo cuando ya pretendían descansar, Wendy Guevara se fue sobre Nicola Porcella y comenzó a bajarle el short, algo que han hecho seguido por la forma en que se llevan, pero Sergio Mayer se unió y la ayudó a dejarlo en el piso.

Poncho de Nigris les paso una crema y mientras le daban de nalgadas, el esposo de Issabela Camil le untó el producto en el trasero, acto seguido tomó un cepillo e intentó introducirle el mango, asegurando que había tenido suerte de que no entrara, todo esto a pesar de que el peruano les insistía que lo dejaran en paz, pero a ellos les estaba pareciendo tan gracioso que no se detuvieron.

Por esta razón, Apio Quijano decidió romper el silencio, dado que él conoce perfecto a todos los involucrados y vivió la experiencia del encierro, razón por la que considera que todo fue desde el juego, más no con la intención de afectarlo: "Puedo decir que estar en un aislamiento de esa manera cada vez es más agresivo y vas perdiendo los límites del respeto en muchos sentidos, porque no tienes nada más que a las otras personas con las que puedes interactuar y puede escalar a un nivel donde podemos causar daño", dentro y fuera.

El cantante indicó que no es nadie para cuestionar las acciones de los demás, destacando que cada uno tendrá que hacerse responsable, pero fue claro al rechazar este tipo de actos: "No voy a juzgar las acciones de nadie, porque cada quien es responsable de lo que hace. Ese tipo de cosas por mi parte no las apruebo", aseguró el integrante de Kabah.

Cabe destacar que el intérprete de La Calle de las Sirenas no es el único en haber hablado, la actriz Erika Buenfil, quien había apoyado al 'Team Infierno' desde que arrancó la temporada, también reprobó lo sucedido y dijo que a partir de ahora se limitara a ser espectadora: "Eso sí estuvo feo, se pasaron. Qué lástima, todo iba tan padre y divertido", escribió.

Por su parte, el público se ha volcado en las redes exigiendo a la producción que tome acciones y no pase por alto situaciones como estas, pero hasta ahora no se han pronunciado al respecto y todo parece indicar que no habrá ninguna sanción para quienes estuvieron implicados, mientras que la agencia del peruano indicó que podrían tomar caminos legales.

Fuente: Tribuna