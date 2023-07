Daniela Parra considera que Sergio Mayer quiso limpiar su imagen en 'LCDLFM'; aquí los detalles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que Héctor 'N' recibiera una sentencia de 10 años y seis meses en prisión por el delito de corrupción de menores, Daniela Parra se ha enfocado junto con su equipo legal de tratar de apelar la decisión del juez con la intención de demostrar la inocencia de su padre, por lo que el proceso continúa y habrá nuevas audiencias, aunque por el periodo vacacional se ha detenido.

Estamos en el limbo, porque no está pasando nada, la apelación se metió en tiempo y forma, se hizo lo que se tenía que hacer. Ya sabemos cómo se trabaja en México, entonces hasta el 2 de agosto que regresen de vacaciones nos van a dar otra fecha y otra sala de magistrados", contó Dani.

Mientras obtienen alguna respuesta de parte de las autoridades, la joven ha tenido que vaciar la casa que habitaba el actor, pues confiesa que por los gastos que han tenido no habían podido pagar la renta, así que decidió poner a la venta algunas de sus pertenencias para sacar un ingreso extra para ayudarse con todo lo que tienen que pagar, así que desde sus redes sociales anunció que regresan los fines de semana de venta de garaje, donde asegura la gente podrá llevarse un pedacito de su familia.

Daniela arrancó este sábado con la venta de ropa, accesorios, películas, juegos y otras cosas, tanto de ella como de su papá, así como de sus ya famosos 'Tamalitos Chidos', atole, alcancías de madera que hace Héctor en prisión junto a sus compañeros reclusos, siendo la sede Grecia 156, San Álvaro en la Ciudad de México, teniendo un horario de 08.00 de la mañana a 09:00 de la noche y estará trabajando los días: 30 de julio, 5, 6, 12 y 13 de agosto.

A pesar de los difíciles momentos que han pasado desde hace más de dos años cuando el actor fue puesto bajo prisión preventiva, Daniela se ha mantenido positiva y confiada en que la verdad está de su lado, además de que se siente orgullosa de la valentía y sabiduría con la que tomado las cosas su progenitor, quien está al tanto de lo que ha ocurrido e incluso dice que le pidió que le guardara algunas cosas y le sugirió algunos precios para la venta, demostrando que lo material ahora es lo que menos importa.

Ha entendido que él no son sus cosas, sino él mismo, porque haya no tiene ropa más que un quita y pon de ropa, dos pares de tenis, en realidad muy pocas cosas".

Daniela Parra cree que Sergio Mayer quiere limpiar su imagen

Al cuestionarle acerca de su sentir al ver que Sergio Mayer ha aprovechado su participación en el reality, La Casa de los Famosos México, para hablar acerca de su caso, colgarse la bandera de que apoyo a su hermana para que obtuviera justicia, la joven dijo tenerle sin cuidado lo que pueda opinar ya que considera que es una forma de intentar limpiar su imagen.

Tampoco me voy a poner a explicarles a todas las personas cómo es que paso esto, entonces pueden decir lo que quieran, meterse a cualquier programa a limpiar su imagen, pero las cosas son muy diferentes y tarde o temprano las cosas van a salir a la luz", aseguró.

La primogénita del actor no le ha contado todo lo que ha pasado con el exdiputado, pues confiesa que no le gustaría mortificarlo más con cosas tan irrelevantes para ella, pero sorprendió al decir que estaría dispuesta a dialogar con él para aclarar algunos puntos, pues él tiene la versión que le dio su hermana, pero no la de ellos.

"Yo podría tener una plática con él de frente, pero una cosa es cómo conteste él. Yo sin problemas, porque todo puede suceder y no sé si a él también le mintieron, pero si está dispuesto a hablar conmigo como una persona normal y sin atacarme, ni amenazarme, yo puedo tener una conversación con él y quien sea".

Fuente: Tribuna