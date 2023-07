De influencer a bailarina, Yeri Mua presume a sus seguidores su primera exhibición de 'pole dance'

Ciudad de México.- La polémica influencer, Yeri Mua sorprendió a sus millones de seguidores al mostrar los avances que ha tenido en 'pole dance, deporte que ha practicado desde hace algunos meses y este fin de semana tuvo su primera exhibición grupal en la que realizó algunos pasos y suertes con las que se ganó los reconocimientos de sus fans, quienes la saturaron de comentarios positivos.

Tras la escandalosa ruptura que tuvo con Naim Darrechi, la veracruzana ha decidido enfocarse en sí misma y tratar de recuperar su confianza, así que además de tomar terapia y ayuda profesional para trabajar sus problemas emocionales, también quiso comenzar a cuidar su cuerpo, así que ahora hace ejercicio y baila en el tubo, disciplina que le ha gustado, razón por la que ha sido constante.

A través de una pequeña transmisión, la estrella de Internet mostró desde su preparación, cómo la fueron a peinar y maquillar, se colocó el uniforme de la academia en la que estudia, donde la instructora le reconoció el esfuerzo y dio unas emotivas palabras con las que describió lo mucho que le ha ayudado el deporte en esta etapa tan difícil que atraviesa en su vida.

Instagram @yerimua

Lo principal que me ha ayudado a mí es en recuperar la confianza en mí misma, es todo un reto para una mujer, porque hay mucho estigma acerca de pole que si es para teiboleras y no es nada de eso".

Yeri hizo hincapié en que muchas veces se juzga a las mujeres que ejercen esta disciplina, pues por años se ha dicho que es un baile prohibido, pero quiere romper con todas esas teorías y demostrar que para poder ejecutarlo se requiere de mucho esfuerzo y dedicación, además de que cualquiera que quiera puede hacerlo, sin importar género, edad, ni talla.

Instagram @yerimua

Me enamore muchísimo de este deporte, porque me ayuda a ser un poquito más sexy y me ha ayudado con mi paz menta"l, aseguró.