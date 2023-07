Ciudad de México.- El pasado viernes, 28 de julio, la hija del afamado actor que dio vida a Kiko en el entrañable programa de Televisa, El Chavo del 8, Carlos Villagrán estremeció a sus más de 86 mil seguidores en Instagram, después de revelar que padece cáncer, noticia que, según sus palabras, le ha costado mucho trabajo asimilar, dado a lo dura que ésta resulta ser. La influencer mencionó a través de sus redes sociales sobre el difícil camino que ha tenido que recorrer tras enterarse de la noticia.

Según declaraciones de Vanessa, ella fue diagnosticada con la mencionada enfermedad desde el pasado 6 de junio y desde entonces ha tenido que pasar por 2 cirugías y 6 oncólogos, puesto quería informarse lo mejor posible sobre este tipo de afección. También narró que se ha estado bañando de información sobre el tema por medio de consejos, videos en Internet, entre otras cosas.

Como se mencionó anteriormente, la noticia resultó ser un duro golpe para ella, aunque comentó en su publicación que decidió no rendirse, por lo que optó por cambiar por completo su ritmo de vida, con una alimentación distinta, aprendió a meditar y hasta cambió la marca de agua que consumía con la finalidad de mejorar; sin embargo, el factor más importante para ella en todo este tiempo ha sido su familia.

Destacó que su famoso padre ha estado al pendiente de ella en todo este proceso, pese a que viven lejos uno del otro, su progenitor ha procurado estar al contacto; también mencionó que Carlos Villagrán suele hablar con los médicos que la atienden y le brinda su apoyo al 100 por ciento; por otro lado, su madre, se encarga de cocinar para ella y de llevarla al médico, así como de prenderle alguna veladora para que su salud pueda mejorar. Vanessa no mencionó que tipo de cáncer es el que tiene.

"(Mi papá) a distancia, diario me habla por teléfono, lloramos pero está 100% al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden. Antes de irse me dijo que contaba 100% con su apoyo, me dice que todas las noches pide por mi. Te amo! Mi mamá diario me hace mis jugos de verduras, mi comida, va a buscar todo y me lleva al hospital, al médico, a todo ha estado pegada a mi. Siempre fuerte siempre valiente. Diario me prende una veladora. Te amo!"