La familia de Wendy Guevara hace fuertes declaraciones de Marlon Colmenarez: "Ni nos saludaba"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Wendy Guevara se ha posicionado como una de las participantes favoritas del reality de Televisa, La Casa de los Famosos México, donde ha destacado por su personalidad y ocurrencias, así que la producción decidió sorprenderla con la visita de alguien muy querido por ella, aunque su familia no está de acuerdo y no dudaron en expresar su descontento.

Se trata de Marlon Colmenarez, quien es su mejor amigo y acudió durante una dinámica de congelados, así que no pudo dialogar con la chica de 'Las Perdidas', pero le dejó un ramo de rosas y le destacó lo bien que ha jugado, así como el cariño que le tiene, aunque pocos creyeron en su discurso, pues anteriormente le habían pedido que fuera a echarle porras y se había negado poniendo un sinfín de pretextos.

Francisco, el hermano de Wendy se dio cuenta de que su visita no había sido por gusto, así que no se quedó callado y en una entrevista para Multimedios comentó: "Le dijo 'vine porque estabas insistiendo', o sea casi a casi de ahue…ito y no por su propia voluntad", expresó molesto y destacó que hubiera sido mejor que llevaran a su mamá ya que había sido su cumpleaños y merecían ese contacto.

ESPECIAL

Pero eso no fue todo, pues fiel a su estilo el joven demostró que le tiene sin cuidado lo que puedan opinar y dejó en claro que el exintegrante de Enamorándonos no es de su agrado: "Si le caigo mal al Marlon ni me importa, él también me cae bien gordo y arriba mi cuñado Nicola", comentó asegurando que prefiere que Wendy se quede con el amor del peruano, a quien considera es más buena onda.

Por su parte, Jessica mencionó que lamenta que su hermana tenga que estarle rogando muestras de cariño al también striper: "Se nos hace triste que tenga que estar dice y dice, pidiéndole porras, porque no se lo merece, pero ya que ella este aquí que vea su realidad", comentó y coinciden en que van a esperar a que sea ella la que juzgue la manera en que actuó su amigo, quien se presume cobró 50 mil pesos por haber asistido al programa.

ESPECIAL

Finalmente, el señor Paco indicó que las veces que Marlon Colmenarez llegó a ir a su casa no lo hizo con la mejor actitud, razón por la que no es de su agrado: "Si me molestaba porque ni nos saludaba, ni nos hablaba bien, se iba y se encerraba a la recamara, no había buena comunicación con él y el Nicola se ve que es buena onda".

Marlon asegura que su relación con Wedy es auténtica, pero ni su familia le compra su discurso y Las Perdidas de "vividor" y "colgado de la fama" no lo bajan, pues consideran que únicamente se aprovecha de la proyección que está teniendo la influencer, pues él ha intentado destacar en la televisión pero nunca lo ha logrado.

Fuente: Tribuna