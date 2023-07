Los pantalones culotte serán el aliado perfecto para crear tu 'outfit' de oficina; así podrás llevarlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los pantalones culotte son una de las tendencias más versátiles y cómodas para el verano 2023. Estos pantalones de corte midi y silueta ancha se adaptan a cualquier ocasión y estilo, desde los estilos más formales hasta los más casuales. Además, son ideales para mantenerse fresca y elegante en la oficina, sin renunciar al confort ni a la originalidad. Si quieres saber cómo llevar pantalones culotte a la oficina en verano 2023, no dejes de prestar atención porque a continuación verás una serie de ideas que te ayudarán a vestir como una diosa en los próximos meses.



- Pantalones culotte de lana con estampado de cuadros y zapatos Mary Jane: Esta combinación es perfecta para crear un look sofisticado y profesional, con un toque retro y femenino. Los pantalones culotte de lana con estampado de cuadros aportan textura y dinamismo al conjunto, mientras que los zapatos Mary Jane le dan un aire coqueto y delicado. Puedes completar el outfit con un chaleco o un blazer a juego, y una camisa blanca de botones para darle un punto clásico.



- Pantalón culotte de cuero con sandalias de tacón: El cuero es un material que nunca pasa de moda y que aporta personalidad y carácter a cualquier look. Un pantalón culotte de cuero en color beige es una opción elegante y moderna para la oficina, que puedes combinar con una camisa del mismo tono para crear un efecto monocromático. Para darle un contraste divertido y veraniego, puedes añadir una gabardina y unas sandalias de tacón en colores vivos, como el rosa o el verde.

El pantalón coulotte es una de las mejores opciones para llevar en verano 2023

- Pantalones culotte de silueta ancha en color rosa con tenis planos a tono: Si quieres apostar por un look más casual y relajado, pero sin perder el estilo, puedes optar por unos pantalones culotte de silueta ancha en color rosa, que te darán un toque dulce y femenino. Los tenis planos a tono son el complemento ideal para darle un aire desenfadado y cómodo al conjunto, que puedes rematar con una camiseta blanca básica o una blusa satinada para darle un poco de brillo.



- Pantalones culotte denim con blusa cropped: El denim es otro tejido que nunca falla y que se adapta a cualquier temporada. Unos pantalones culotte denim son una forma de llevar este material con originalidad y frescura, sin caer en los típicos jeans. Puedes combinarlos con una blusa cropped que deje ver un poco de piel, para darle un toque sexy y juvenil al look. Los accesorios son clave para elevar el nivel del outfit, así que no dudes en añadir unas gafas de sol, unos pendientes llamativos o un bolso de mano.



- Pantalones culotte blancos con blazer negro y sandalias thong: El blanco y el negro son una combinación infalible que siempre funciona para la oficina. Unos pantalones culotte blancos son una forma de llevar este color con elegancia y ligereza, sin caer en el aburrimiento. Puedes contrastarlos con un blazer negro estructurado, que te dará un aspecto formal y sofisticado. Las sandalias thong son el calzado ideal para el verano, ya que son cómodas y estilosas, y puedes elegirlas en negro o en algún color metalizado para darle un toque glamoroso.



Fuentes: Tribuna