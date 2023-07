Comparta este artículo

Ciudad de México.- Viajar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México puede llegar a ser toda una experiencia, aunque ésta no siempre suele ser grata y es que, entre los protocolos de seguridad, la gran cantidad de gente que suele hacer filas interminables para tomar su vuelo y la documentación de las maletas, puede resultar un tanto estresante; sin embargo, siempre pueden pasar cosas inesperadas que te hacen valorar los contratiempos frecuentes del lugar.

Hace algunas semanas la influencer, Bellakath, denunció que su maleta fue abierta en el interior del mencionado aeropuerto, donde le robaron alrededor de 80 mil pesos en efectivo, una cartera de la marca Gucci, entre otras cosas. Según declaraciones de la intérprete de Gatita, el AICM no le repuso absolutamente nada de lo extraviado y únicamente le aseguraron que harían una investigación sobre lo ocurrido.

A semanas de este evento, una nueva celebridad denunció, a través de su cuenta de Instagram, que fue víctima de la inseguridad dentro del Aeropuerto de la Ciudad de México, esta vez se trataba de la estrella de telenovelas, Ludwika Paleta, quien en días recientes viajó del centro del país hacía Cancún, Quintana Roo con la finalidad de tomar unas ricas vacaciones, que más tarde, se convirtieron en toda una pesadilla.

Según declaraciones de la actriz de Niña, Amada Mía, se percató de los hechos hasta llegar a Cancún, cuando notó que se demoraron hasta 1 hora y 40 minutos en entregarle sus pertenencias; una vez que le dieron su maleta, se percató de que ésta estaba abierta, también notó que sus cosas estaban revueltas en el interior, pero la peor parte es que le faltaban objetos, aunque no brindó detalles sobre qué era lo que no se encontraba en su valija.

De la misma manera que hizo Bellakath semanas atrás, Ludwika Paleta se quejó a través de su perfil en la aplicación de la cámara multicolor, donde cuestionó a la aerolínea si les "parece que está bien revolver las pertenencias de alguien así". Por otro lado, la actriz de origen polaco relató que hubo cosas que directamente estaban fuera de malera como zapatos, cosas de baño, entre otras cosas. Asimismo, la actriz de Noche de bodas cuestionó a la empresa sobre quién se haría responsable de lo ocurrido.

Créditos: Instagram @ludwika_paleta

Ludwika mencionó que los culpables habrían retirado el candado que ella colocó para poder cometer su saqueo. Finalmente, la actriz de Los Exitosos Pérez dejó ver que este evento no le quitaría la tranquilidad y compartió una fotografía desde la playa, en un camastro, sonriente, aunque dejó en claro que no olvidaría lo ocurrido con su maleta: "Desde la comodidad de mi camastro sigo sin saber nada de mi maleta... y me sigo enterando de mucha gente que le pasó lo mismo con sus maletas. Muy mal AICM.". Hasta el momento se desconoce si la actriz tomará medidas contra la aerolínea.

Créditos: Instagram @ludwika_paleta

Fuentes: Tribuna