Mamá de Nicola Porcella reacciona ante el presunto abuso que el famoso recibió en 'LCDLFM'

Ciudad de México.- El pasado viernes, 28 de julio, surgió una nueva polémica en el interior de La Casa de los Famosos México, luego de que algunos integrantes del equipo del infierno despojaran de sus prendas a Nicola Porcella, quien en diversas ocasiones les pidió que por favor se detuvieran. Esto causó gran revuelo en redes sociales, donde varias personas acusaron a las celebridades de cometer abuso en contra del peruano.

Todo ocurrió durante la fiesta semanal del reality show, después de que Wendy Guevara, Emilio Osorio, Sergio Mayer y Poncho de Nigris tomaron demás, por lo que les pareció gracioso quitarle el pantalón a Nicola Porcella, para luego tumbarlo en la cama y arrojarle crema. Si bien, el exatleta se estaba riendo, sí pidió en diversas ocasiones que se detuvieran, a lo que los presentes hicieron caso omiso y continuaron con su diversión.

Aunque hasta el momento, Nicola no ha hablado del tema, esto no ha impedido que miles de personas en Twitter exijan que haya una sanción en contra de los participantes del incómodo momento; incluso se llegó a decir que la agencia que representa a Porcella procedería a realizar acciones legales en contra de los presuntos agresores. Por otro lado, hay quienes consideran que Sergio Mayer es el culpable de todo, por lo que piden que se le expulse.

Asimismo, el exmánager y amigo de Nicola, Mogran, reveló a través de su cuenta de TikTok que la madre de Porcella, Fiorella Solimano, ya reaccionó a la experiencia que su hijo vivió en el interior del programa de telerrealidad, destacando que la mujer considera que todo se trató de una "broma de mal gusto" y cree que el asunto no debe hacerse mucho más grande, puesto el peruano ni siquiera es consciente del revuelo que hay en el exterior.

"Fue una broma de mal gusto y así lo consideramos. No lo vemos más allá porque no queremos ver malicia, ni que se piense que Nicola se quiere victimizar (…) No vamos a permitir que a Nicola se le quiera meter en un escándalo del que él ni siquiera se ha enterado."