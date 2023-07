¿Nuevo romance? Captan a Maya Nazor bailando pegadito con misterioso galán; aquí los detalles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La guapa influencer, Maya Nazor llamó la atención en redes sociales luego de que comenzara a circular un video en el que se puede apreciar que salió de fiesta y se la paso muy bien acompañada de un apuesto galán, por lo que como era de esperarse comenzaron a surgir especulaciones alrededor de un posible romance; aquí te contamos algunos detalles.

Fue la noche del sábado 29 de julio cuando la estrella de Internet fue etiquetada en una historia de Instagram de Michelle Ibarra, quien también estuvo presente en lo que parece ser una lujosa fiesta en la que se escuchaba de fondo la ambientación de música de regional mexicano, así que la originaria de Morelos no dudó en sacar sus mejores pasos en la pista.

Maya estaba tomada de la mano de un joven al que se dirigen como 'El Español', pero al percatarse de que estaban siendo grabados decidió voltear la cara, pero ya se conoce su identidad y ahora los fanáticos de la rubia se cuestionan si será su nueva conquista, pues después de su ruptura con Santa Fe Klan no se había dejado ver con nadie, aunque también es importante destacar que no hacían nada comprometedor que confirme que exista un vínculo entre ellos.

¿Quién es el presunto galán de Maya Nazor?

Se trata de José Manuel Planells, un exitoso jugador profesional de Póker radicado en Guadalajara, quien es sumamente discreto en su perfil oficial de Instagram donde no tiene más de 13 publicaciones en las que muestra algunos paseos, sus 'outfits' y partidas de juego, así que es poco lo que se conoce de él y no es posible saber si tiene alguna relación sentimental, pues en todas sus fotos aparece solo.

Por su parte, Maya Nazor ha reiterado en sinfín de ocasiones que por ahora su prioridad es su hijo Luka, por lo que involucrarse en una relación no es lo que busca y mientras su expareja ya ha tenido al menos un par de romances, ella no había sido relacionada con nadie hasta ahora, además de que son pocas las veces que sale sin la compañía de su bebé, pero debido al revuelo que se generó se espera que en los próximos días aclare su relación con José Manuel.

Maya Nazor presume cuerpazo

Instagram @nazormaya

La influencer decidió hacerse más voluptuosa y hace unas semanas entró al quirófano para colocarse implantes de seno y aumentar su talla, un cambio sutil que le ayudó a resaltar su belleza y en redes sociales no han parado de lloverle halagos por lo espectacular que luce, así que consciente de lo que posee no ha parado de presumirse con entallados y reveladores 'looks'.

Fuente: Tribuna