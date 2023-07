Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se revelara una supuesta pelea por la herencia de la reconocida y difunta presentadora de TV, Talina Fernández, recientemente el hijo menor de la también actriz, Patricio 'Pato' Levy, en una entrevista acaba de aclarar la polémica sobre el testamento de la expresentadora del programa Hoy, revelando si es que estaría distanciado de su hermano mayor, 'Coco' Levy.

Como se sabe, fue la tarde del pasado miércoles 28 de junio que el mundo del espectáculo se vistió de luto, debido a que el exdirector de Videocine e hijo de Talina reveló que la presentadora había fallecido varios días después de haber sido internada en terapia intensiva debido a la Leucemia Terminal que padecía, afirmando que no había nada que hacer ya por su madre pues su dolor ya era demasiado inmenso y no pudo resistir más.

Poco después del funeral, se dijo que la unidad en este solo sucedió, pues una supuesta amiga de la familia señaló a TV Notas que ya habría rencillas entre los hijos de la celebridad de Televisa, señalando que: "El problema principal es la casa de las Lomas, donde vivió Talina toda la vida. Si las cosas están estipuladas como dicen que están, la casa se dividirá entre sus hijos, María e incluso sus nietos, José Emilio y Paula. Entonces, tendrá cinco dueños".

De igual forma, la supuesta amiga de la familia declaró que: "Ya hubo enfrentamientos porque Coco se ha dado cuenta de que han desaparecido cosas. Siente que Pato lo está vendiendo todo para sobrevivir e insiste en que vendan la casa en cuanto se abra el testamento, cosa que Coco no quiere", agregando que María Levy es la que se ha mantenido más neutral y no quiere peleas, así que solo pide que se le contacte cuando tengan la resolución.

Ahora, por su parte, Pato acaba de hablar en una entrevista para Ventaneando, en la cual aclaró que no está para nada distanciado de su hermano, asegurando que: "Ya publicaron en una revista que yo tengo broncas con mi hermano Coco y que Coco está diciendo cosas de mí. Pura tontería amarillista de noticias falsas, fake news por todos lados. Estamos todos unidos viviendo en casa de mi madre".

Finalmente el reconocido hijo de la expresentadora de Sale el Sol dijo que sí existen situaciones por las que han entrado en conflicto, pero que no ha sido motivo para separarse u odiarse, afirmando que: "Coco y yo somos dos personas súper diferentes pero el amor que nos tenemos es increíble, es una solidaridad y un amor y un cariño que yo sé que si alguna vez me falta un pulmón, Coco me lo daría".

