Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo de la farándula se paralizó cuando trascendió la noticia de que uno de los actores más queridos de Televisa había perdido la vida cuando circulaba en una autopista del Estado de México. Horas después se supo que el famoso fue baleado, aunque se desconocía exactamente por quién, inicialmente se dijo que la celebridad fue asaltada, pero la realidad resultó ser mucho más turbia.

Es posible que gran parte del país recuerde la trágica muerte del actor de Vecinos, Octavio Ocaña, quien perdió la vida justo cuando circulaba en la autopista de Chamapa-Lechería, en el Estado de México. Como algunos recordarán, el famoso perdió la vida a causa de una bala en la cabeza, aunque hasta la fecha no termina por quedar claro cómo fue que el histrión terminó su vida en dichas circunstancias, la familia del pelirrojo no ha escatimado en esfuerzos por demostrar que él no se quitó la vida, tal y como la Fiscalía de la entidad mexiquense se ha empeñado en establecer.

Aunque mucho se ha hablado sobre la muerte del actor de El amor letra por letra, la realidad es que poco se sabe sobre la reacción de su familia, quienes en diversas ocasiones han hablado sobre el gran sufrimiento que este trágico evento les ha traído en su vida; sin embargo, se desconoce cómo fueron las primeras impresiones de ellos y cómo tuvieron que lidiar con el mediático fallecimiento del joven de 22 años.

Fotografía de Bertha y Octavio Ocaña

Recientemente, la hermana de Octavio, Bertha Ocaña, acudió como invitada al podcast Sin Vergüenza, donde habló un poco sobre el dolor que siente tras la pérdida de su hermano pequeño. Como algunos recordarán, en aquel momento Octavio fue grabado por elementos de la Policía Municipal, mientras agonizaba en el interior de su camioneta; dichos videos terminaron circulando por Internet, donde se hicieron virales.

Es bajo este contexto que Bertha cuenta lo impotente que se sintió de ver cómo su hermano estaba pasando sus últimos momentos de vida, sin recibir la asistencia de algún médico. La joven, de 29 años, narró que las personas que le hicieron eso a Octavio no se pusieron a pensar que él tenía una familia, una prometida y "gente que lo quería". La actriz de La Rosa de Guadalupe también contó que, aunque no quería ver los videos, también sentía la necesidad de hacerlo, porque la ayudaba procesar que, quien murió, era su preciado hermanito.

"Lo que más me marcó fue que no pude hacer nada para evitar ese momento. Ese dolor, para tratar que a mi hermano, en su momento, le dieran primeros auxilios; lo trataran como un ser humano. Que no le tomaran fotos y videos que iban a estar circulando en Internet sin tener en cuenta que él tenía una familia; que él tenía una mamá, un papá, unas hermanas; personas que lo querían, amistades, toda la gente que trabajaba con él y lo fuerte, lo fuerte e impactante que es para ti ver esto. El tratar de evitar ver esto, pero al mismo tiempo querer verlo porque dices: ‘Sí, si es él’, entonces todo eso en su momento fue lo que me convirtió en la persona que ahora soy."

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Bertha Ocaña da declaraciones sobre lo que ocurrió con su hermano, de hecho, hace unos días, el programa de Gustavo Adolfo Infante lanzó una entrevista en la que se le puede hablar del tema y mencionar que estaba pensando en contactar con un médium con la finalidad de poder despedirse de manera adecuada del intérprete de 'Benito Rivers'.

Fuentes: Tribuna