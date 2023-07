Shock en Televisa: Érika Buenfil se negaría a volver a 'LCDLF' tras 'abuso' contra Nicola Porcella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en los miles de espectadores en Televisa acaban quedar en completo shock, debido a que recientemente la famosa y reconocida actriz, Érika Buenfil, estaría muy indignada y se negaría a volver a La Casa de los Famosos México después de lo sucedido con el presunto abuso hacía Nicola Porcella, orquestado por el polémico y reconocido político, Sergio Mayer.

Como se sabe, en los últimos días las polémicas que han protagonizado el team 'Infierno' entre ellos han sido mucho más tensas, debido a que desde que el team 'Cielo' se ha reducido a Jorge Losa y 'La Barby' Juárez, el famoso actor y polémico político antes mencionado comenzó a tachar a Nicola como un traidor del equipo asegurando que había estado hablando mal de los integrantes, provocando incluso una pelea entre él y la famosa influencer de las redes sociales, Wendy Guevara.

Y ahora, desde la noche del pasado viernes 28 de julio las situaciones escalaron tanto que en redes sociales se han lanzado en contra del actor de La Fea Más Bella exigiendo que sea el expulsado de la casa, dado a que después de que acabó la fiesta temática semanal, Mayer, Guevara, Poncho de Nigris y el resto del team 'Infierno', agarraron al deportista y le quitaron el pantalón, tras lo que le dieron nalgadas y vertieron crema entre las nalgas de este.

Érika Buenfil. Internet

Ante este hecho, no solo varios de los espectadores del afamado reality proveniente de Telemundo se pronunciaron al respecto, sino que también varias celebridades de la empresa San Ángel lo hicieron, tales como Apio Quijano, el cual afirmó que lo que hicieron estuvo mal, que se pasaron y era un abuso hacía Porcella, declarando que debían de haber consecuencias para lo que sucedió con el exintegrante de Guerreros 2020.

Y ahora, es la reconocida actriz de Vencer el Pasado la que acaba de pronunciar a través de su cuenta de Twitter, expresando su completa decepción hacía lo sucedido con Nicola, expresando un "Uf, eso sí estuvo feo. Se pasaron. Qué lástima todo iba tan padre y divertido", dejando muy en claro que estaba reprobando completamente la situación que ha causado tanta indignación en las redes sociales.

Finalmente, la actriz habría dejado en claro que podría no volver a los foros de la gala, como ya hizo en varias ocasiones, debido a que ahora: "Seré solo espectador y esperemos al final. Mis bendiciones a todos y que gane el mejor", aunque no aclaró si solamente de no apoyar a nadie o si es que ya no querría saber nada con lo referente al famoso reality producido por la productora Rosa María Noguerón.

Fuente: Tribuna del Yaqui