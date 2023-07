Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mes de julio por fin está por concluir y con ello, un nuevo comienzo también nos espera. Sobre algunas predicciones en temas de salud, dinero y amor, y por qué no, hasta temas relacionados con atraer abundancia, son develados por la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, quien te dice qué le depara a tu destino con base a su reciente lectura de cartas. Toma nota y presta atención para que te vaya de la mejor manera no solo durante el mes de agosto, sino de manera más especial este domingo 30 de julio.

Foto: Ilustrativa

Aries

Quizá este día te sientas falto de energía y por ello hayas empezado a rechazar los planes que te propone tu familia, amigos o incluso pareja sentimental. La realidad es que debes afrontar los obstáculos que la vida te ponga y como dicen por ahí, 'tomar al toro por los cuernos'. Enfócate en deshacerte de todo aquello que te haga mal y consigue la energía necesaria para animarte, verás que con ello el nuevo mes arrancara de manera favorable para ti en todos los aspectos.

Tauro

Recientemente atravesaste por una experiencia que te dejó un sentimiento de vacío e incluso melancolía; afortunadamente te has demostrado a ti mismo que cuentas con la fortaleza necesaria para salir avante. Esta actitud es la que te permitirá abrirte puertas a partir del inicio de semana, por ello te recomendamos, que hoy aproveches al máximo para descansar y recuperar toda esa energía que perdiste. En temas de dinero, se viene una racha muy buena para ti, aprovéchala.

Géminis

Si hoy lo que esperas es poder aislarte de todo lo que te rodea, cuentas con el permiso de hacerlo, ya que además de permitirte contar con una paz mental que era necesaria, también de dejar a la posibilidad de analizar qué es lo que necesitas en el futuro para atraer abundancia en todos los aspectos. Aprovecha también este día para reflexionar y sobretodo ocuparte de los pendientes, ya sea terminar con algunos proyectos o incluso hacer una llamada a la persona que habías estado evitando.

Cáncer

En este momento vienen cambios para ti en el ámbito laboral, ya sea que en tu entorno recibas ese reconocimiento que tanto habías esperado o incluso te armes de valor para aplicar al trabajo de tus sueños aunque en el fondo hayas atravesado por un sentimiento de no sentirte capaz. El universo te sugiere que no temas en dudar de tus capacidades y te atrevas a hacer las cosas, la respuesta te sorprenderá. Esta postura también aplica para temas amorosos y, si tienes miedo a ser rechazado por esa persona especial, lo mejor será que lo hagas a un lado ya que atraviesas por una buena racha de atracción.

Leo

Hoy te sugerimos estar muy atento a los temas en pareja, posiblemente tu ‘media naranja’ esté pidiéndote más atención y por el hecho de estar un poco con actitud ególatra, has descuidado las cosas que realmente importan. Aprovecha este día para proponer un plan diferente y sobre todo que incluya a las personas que más te importan. Si estas apunto de tomar una decisión que sea realmente importante, lo mejor será que te sientes y analices cada uno de los puntos a favor y en contra. Piensa más en lo que conviene de manera general y no sólo a tu beneficio.

Virgo

Hoy es un buen día en el ámbito de amor y te muestras con un excelente ánimo para reforzar relaciones en pareja. Si es que eres una persona que está en busca de su otra mitad, esta misma energía te servirá para atraer a la persona correcta. Ten mucho cuidado con todo lo que comes, ya que tu salud se puede ver afectada. Ojo con el tema de la intuición podrías atravesar por un momento angustiante que desafortunadamente puede ser atinado.

Libra

Estás empezando a deshacerte de todo aquello que te aqueja, especialmente las emociones que no te dejan dormir. La buena noticia es que el sufrimiento por el que atravesaste ya se quedó atrás y en adelante viene una racha de abundancia, no sólo en temas económicos sino también sentimentales. Presta mucha atención a temas relacionados con la firma de contratos o inversiones, por dejarte llevar por el impulso, podrías resultar severamente afectado. Debes trabajar más en tu punto analítico, ya que esto te evitará problemas a futuro.

Escorpio

Hoy es el día perfecto para relajarte y hacer algo que a ti te llene de energía y vigor. Si lo que habías estado esperando era un día de completo descanso, este es el momento adecuado ya que los siguientes días y especialmente el arranque del mes, requerirá de ti todo tu enfoque y concentración, sobre todo si lo que te urge es poner en marcha proyectos que te ayuden a atraer abundancia. En cuestiones sentimentales todo marcha perfecto así que no hagas caso a los miedos que te aquejan. Viven solo en tu cabeza.

Sagitario

Puede que a veces estés pensando en tener todo bajo control y cuando las cosas no salen como tú deseas, sueles frustrarte y desquitarte con las personas que menos culpa tienen. Hoy es el día perfecto para analizar cada uno de los roces que tuviste en días anteriores y trabajar más en la humildad; recuerda que pedir disculpas no te hace una persona diferente, sino que te ayudará a reforzar la comunicación las personas que más te interesan. Si estas pensando en hacer inversiones, lo mejor es que te asesores de expertos, sólo así podrás asegurarte éxito.

Capricornio

Hoy viene para ti un momento de evolución en todos los aspectos, especialmente en el emocional por lo que te sugerimos mantener la mente abierta a cualquier posibilidad. Algunos problemas tendrán solución inmediata y esto te ayudará a tener un poco de tranquilidad. Recuerda que no porque las cosas se solucionen deberás dejar de trabajar en lo que realmente te importa. Enfócate en seguir avanzando y sobretodo creciendo en el ámbito de madurez. No vale la pena pelear por cosas sin sentido.

Acuario

Por fin te estás mostrando como una persona más responsable en tus actos y sobretodo asumes las consecuencias; recuerda que madurar también implica el reconocer nuestros errores. Hoy aprovecha esta satisfacción para tener un acercamiento con tus amigos y sobretodo con la persona que te dio apoyo en los días anteriores. Piensa seriamente en comenzar un hobby, una actividad diferente te ayudará a romper la rutina y sobretodo tener una mejor actitud ante la vida. Tus finanzas se han visto un poco estables; hoy date la oportunidad de consentirte con un capricho pero recuerda no gastar de más.

Piscis

Actualmente te encuentras en una etapa de transformación cuyo resultado te va a sorprender; es algo así como desesperado Glow Up del que todo el mundo habla pero en tu caso, atraerá abundancia. Aprovecha este cambio para renovar tus hábitos, trata de no caer en la monotonía y por ello, sugiere planes que involucren actividades al aire libre, ya sea para realizar en pareja, amigos o con la familia. Piensa seriamente en una actividad que posiblemente no te atreverías a hacer. Ojo con las envidias, puede que estés teniendo relación con personas que sólo busquen la manera de perjudicarte.

Fuente: Tribuna