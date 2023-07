Tiene cáncer: Tras 32 años en Televisa y perder ahorros, actriz llega a 'Ventaneando' y hace súplica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y comediante, quien luego de 32 años de carrera en Televisa lo perdió todo tras quedar en silla de ruedas, reaparece en el programa Ventaneando y comparte los duros momentos que está viviendo debido a que fue diagnosticada con cáncer y no tiene cómo costear el tratamiento. Se trata de la querida intérprete Rosita Pelayo, quien hace un llamado a los productores para que la contraten.

La actriz de telenovelas como Carita de ángel, Salomé, La fea más bella, Sortilegio y Las amazonas se alejó de la televisión debido a la artritis reumatoide degenerativa que padece desde hace décadas y ahora se enfrenta a un nuevo duro panorama luego de que le encontraran un tumor maligno en el colón: "Un día empezó un sangrado y sangrado. Y dije, estoy muy mayor para estar sangrando", comenzó contando a Ventaneando.

Acto seguido, Rosita compartió cómo le dieron la noticia de su enfermedad: "Tuve que ir, no sabía que todos debemos ir dos veces al año al proctólogo. El doctor me dijo que hay un tumor más grande que un limón". Acto seguido, la querida estrella mexicana relató que lamentablemente no tiene dinero para costear el tratamiento que requiere para enfrentar el cáncer, el cual consiste en iniciar con una cirugía para extirparlo lo antes posible.

Fuente: Internet

Fue en ese momento cuando Pelayo aprovechó para denunciar que presuntamente invirtió sus últimos ahorros con el histrión Alberto Estrella en un proyecto teatral pero hasta el momento no ha recibido ninguna ganancia y por ello está preocupada: "Otra amiguita fue la que me dijo 'sí, Alberto y yo y tú y esto y lo otro'. Fue una lanota. Le he estado hable y hable, pero ha de estar trabaje y trabaje", mencionó.

La intérprete de 64 años estimó que los gastos médicos de su necesaria operación podrían llegar hasta los 200 mil pesos, por ello hizo un llamado a los productores para que le den trabajo: "Sí puedo leer un teleprompter, puedo hacer una señora muy de Buñuel, puedo hacer muchas cosas. ¡Pero denme chance, porque necesito dinero!", declaró la famosa, además de que añadió no está suplicando dinero fácil, sino pidiendo "un empleo".

Rosita, quien hizo su debut en 1984 con el programa ¡¡Cachún cachún ra-ra!! de Televisa, ha atravesado una severa crisis financiera debido a las enfermedades que padece. En ese sentido, en una vieja entrevista la reconocida intérprete detalló que cuando se quedaba sin nada de dinero, era la primera actriz Carmen Salinas (qepd), quien le daba para comer o le mandaba algunos productos.

Fuente: Tribuna y Twitter @ventaneandouno