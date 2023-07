Tras caer en drogas y llegar al borde, Cara Delevingne habla respecto a su recuperación y sobriedad

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de haber caído en las drogas y tremenda polémica al llegar al borde con el alcohol, la famosa actriz y supermodelo, Cara Delevingne, se encuentra mejor que nunca y por ello en una reciente entrevista habló respecto a su recuperación y a la sobriedad que ha mantenido por poco más de un año, demostrando que el admitir que se tiene un problema es el primer paso al camino correcto, del cuál se siente feliz de haber llegado.

La modeló brindó dichas declaraciones al medio Elle UK hace un par de horas, revista de modas a la cuál afirmó que se encuentra muy "estable" con su vida y no ha tenido problemas con recaídas, señalando que en definitiva está mucho "más tranquila" ahora que se encuentra completamente limpia de toda sustancia nociva para la salud, enfocándose en su salud tras el tremendo escándalo que protagonizó en el aeropuerto en abril del 2022.

Como se recordará, el año pasado la estrella de Hollywood fue captada por un paparazzi luciendo completamente en mal estado, sentada sobre una banca a las afueras del aeropuerto, con el cabello suelto alborotado, la mirada perdida y un comportamiento errático, lo que ella poco después admitió que era debido al consumo de drogas y alcohol, señalando que el que haya Sido captado de esa manera fue de ayuda, debido a que "sirvieron como un control de la realidad".

Ante este hecho, al hablar del tema confesó que ella entendía que su situación es "algo aterrador para las personas que te rodean y que te aman", afirmando que ahora ve que: "En ese momento, había mucha gente que estaba muy preocupada y es comprensible. Yo no estaba realmente preocupada, pero esa es la naturaleza de la enfermedad", admitiendo que el no ver lo que sucede es en realidad uno de los síntomas para mantenerte sumido en ese mundo.

Ahora, la modelo señaló que se encuentra muy feliz y orgullosa de que se encuentra sobria y libre de drogas, declarando que: "No ha sido fácil, pero nunca ha habido momentos en los que pienso, 'Esto no vale la pena', pero ha valido la pena cada segundo. Simplemente no sabía lo que me costaría dejarlo", agregando que ahora emocionalmente "estoy estable, estoy más tranquila", expresando que todo ha ido mejorando poco a poco.

Finalmente, Cara quiso dejar en claro que ha incrementado su seguridad, pues mientras que estaba con este problema y el comienzo de su recuperación ella: "Durante mucho tiempo, sentí que me estaba escondiendo mucho de las personas que me admiraban. Finalmente siento que puedo ser libre y yo misma por completo", agradeciendo a todos aquellos que estuvieron a su lado y no se rindieron en el camino, apoyándola en todo momento.

Cara con Ashley Benson. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui