VIDEO: Exhiben que Sergio Mayer también hizo tocamientos bajo la falda a Wendy Guevara en 'LCDLFM'

Ciudad de México.- Sergio Mayer se encuentra en el centro de la polémica por su participación en La Casa de los Famosos México, donde su comportamiento hacia sus compañeros ha sido sumamente cuestionado, al grado que un gran grupo de internautas pide que sea expulsado de manera automática, asegurando que lo único que ha hecho son faltas al respeto.

El pasado viernes 28 de julio, los habitantes disfrutaron de una fiesta temática de cavernícolas, donde ejecutaron algunas dinámicas, pero luego de consumir alcohol y bailar, el 'Team Infierno' se dispuso a dormir y justo cuando Nicola Porcella se estaba recostando, Wendy Guevara lo sorprendió bajándole el short, mientras él trataba de cubrir sus partes íntimas.

La situación no paro ahí ya que se sumó Sergio Mayer que lo llevó contra el piso, le untó crema en el trasero e intento introducirle un peine, mientras el peruano les pedía que pararan, así que lo acusaron de acoso sexual y se hizo tendencia en redes sociales la frase: "No, es no", a la par que saturaron las cuentas oficiales del programa con mensajes en el que solicitaban algún castigo y que no se normalicen estos actos.

Tras el escándalo que causó esta pesada broma, ahora han revivido otro episodio bochornoso que protagonizó el creador de Solo Para Mujeres, a quien ya lo acusan de ser un mano larga, pues en una de las pruebas también le hizo tocamientos inapropiados a Wendy Guevara, aunque alguno lo defienden argumentando que todo es parte del juego y de la forma pesada en que se llevan.

En el video que ya se viralizó se puede apreciar que los famosos estaban jugando el clásico juego de las sillas, pero Wendy no alcanzó lugar y terminó sentada en las piernas de Nicola Porcella, quien la retuvo con sus brazos para que no pudiera escapar, mientras que Sergio le tocaba por debajo de la falda, logrando que se retorciera hasta caer al piso.

Por todo lo anterior, han realizado un movimiento para sacar a Sergio Mayer del programa, pues como la producción no se ha pronunciado al respecto, quieren aprovechar que se encuentra nominado para evitar que siga concursando, así que han hecho un llamado a que no voten por él, aunque el integrante de Garibaldi también cuenta con un gran número de seguidores que lo respaldan y todo puede ocurrir este fin de semana, así que veremos si estos actos lo afectaron o no.

Fuente: Tribuna